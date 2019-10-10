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В закон об отмене моратория на продажу земли внесут изменения

Новости » Политика    10.10.2019 - 21:43
В закон об отмене моратория на продажу земли внесут изменения
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский сообщил, что не подпишет закон, который не устраивает селян

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона сообщил, что в закон об отмене моратория на продажу сельскохозяйственной земли будут вносить правки. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента, он не будет подписывать закон, который не устраивает селян.

"Мы обсуждали это с фермерами, обсуждали с премьер-минстром. Я думаю, что будет отсрочка (продажи земли - ред.) иностранцам, пока все украинцы не будут удовлетворены. Эти две вещи, они главные. Мне все равно, каким образом мы это сделаем, мы можем отозвать закон. Я думаю, что так и будет. Принимать закон в том виде, который не устраивает селян, принимать и подписывать мы не будем. В ближайшее время сядут и будут вносить правки. Этой редакции закона не будет", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский поддержал отсрочку на продажу земли иностранцам. По его словам, после отмены моратория на продажу земли на некоторое время необходимо закрыть доступ к покупке земли для иностранцев. Запрет на продажу должен длится в течение нескольких лет земля.

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Новости Украины Владимир Зеленскийпродажа земли
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