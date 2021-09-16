Как продавцы рыбы обманывают покупателей: накачка фосфатами и обилие льда

Главные уловки продавцов рыбы

Дешевая рыба вместо дорогой.

Очень часто продавцы выдают дешевую рыбу за дорогую. Чтобы не попасть в тупик, нужно разбираться в рыбе или наладить хорошие отношения с продавцом.

Дело в заморозке.

Очень популярный вид "развода" - под видом охлажденной рыбы продают размороженную рыбу. Охлажденка стоит гораздо дороже, но с ней больше мороки, ее нужно правильно хранить и быстро реализовать. Гораздо проще разморозить рыбу и продать как охлажденную. Этим и пользуются нечестные продавцы.

Огромное количество льда вместо товара.

Полив водой рыбы называется глазировкой. На заводе филе рыбы, движущееся по ленте, сбрызгивают водой для лучшего хранения рыбы. Лед защищает рыбу от вымораживания и сильной потери влаги. Но глазури на филе должно быть всего 3-5%, а на производствах делают 20-25-30 процентов глазури.

Накачка фосфатами

Чаще всего филе и морепродукты, а именно гребешки обрабатывают фосфатами. Филе опускают в емкости с раствором и из килограмма продукта получается примерно 1,5-1,8 килограмма на выходе. Фосфат задерживает воду в живой ткани в виде геля. При разморозке вы берете такой продукт в руки и у вас остается ощущение намыленности. Это хорошо заметно на курице. Птицу и мясные продукты тоже могут так обрабатывать.

Как не быть обманутым

Первое правило - всегда смотрите на свежесть продукта! Например, посмотрите на глаза рыбы. Если у нее полностью замутненные, красные, коричневые, зеленоватые глаза, то скорее всего она уже не свежая.

При покупке охлажденной рыбы всегда внимательно осматривайте ее, нюхайте. Если пахнет морем, то это свежий продукт, если сильно пахнет рыбой, это полежавший продукт, если неприятно аммиаком, то пошел распад белков.

Покупайте лучше тушки, а не замороженное филе во льду. Лучше сделать его самостоятельно. Такую рыбу трудно чем-то накачать.