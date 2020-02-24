ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Продавать наркотики: Гончарук заявил о единственном шансе купить квартиру

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 11:20
Продавать наркотики: Гончарук заявил о единственном шансе купить квартиру
Алексей Гончарук (фото: РБК-Украина)

Алексей Гончарук заявил, что ипотечные кредиты в Украине кабальные

Алексей Гончарук заявил, что единственным шансом купить квартиру в ипотеку для рядовых украинцев, является продажа наркотиков или оружия. Что имел в виду премьер под таким высказыванием - в материале Styler.

Об этом премьер-министр заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым".

По словам чиновника, процент ставки в банках очень высокий - 11%, а целью правительства является 7%.

"Они сегодня себе не смогут позволить купить квартиру в кредит, потому что проценты очень высокие", - сказал премьер о молодых семьях, которые хотят купить собственное жилье в Украине.

Премьер заявил, что на сегодня единственный шанс молодым украинцам заработать на квартиру - торговать наркотиками или оружием.

Продавать наркотики: Гончарук заявил о единственном шансе купить квартиру

Гончарук сказал, что купить квартиру в Украине можно продавая наркотики (скрин видео: YouTube/Украина)

Гончарук назвал сегодняшнюю ипотеку настоящей кабалой, выбраться из которой невозможно. А задачей правительства - уже в этом году снизить процент до 10.

“Если банки дешево будут кредитовать экономику, это даст возможность и ресурс развиваться, вкладывать деньги в, будем говорить, реальный сектор”, - уточнил глава правительства.

Смотреть видео с заявлением Алексея Гончарука нужно с 28:58 минуты.

Гончарук сказал, что купить квартиру в Украине можно продавая наркотики (видео: YouTube/Украина)

Каждая область в Украине подготовлена к выявлению коронавируса, - Гончарук Кабмин против ретроспективного пересмотра "зеленых" тарифов, - Гончарук
Новости Украины Алексей Гончарук
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь