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Продавати наркотики: Гончарук заявив про єдиний шанс купити квартиру

STYLERЖиття    24.02.2020 - 11:20
Продавати наркотики: Гончарук заявив про єдиний шанс купити квартиру
Олексій Гончарук (фото: РБК-Україна)

Олексій Гончарук заявив, що іпотечні кредити в Україні кабальні

Олексій Гончарук заявив, що єдиним шансом купити квартиру в іпотеку для пересічних українців, є продаж наркотиків чи зброї. Що мав на увазі прем'єр під таким висловом - у матеріалі Styler.

Про це прем'єр-міністр заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим".

За словами чиновника, відсоток ставки в банках дуже високий - 11%, а метою уряду є 7%.

"Вони сьогодні не зможуть дозволити собі придбати квартиру в кредит, тому що відсотки дуже високі", - сказав прем'єр про молоді сім'ї, які хочуть придбати власне житло в Україні.

Прем'єр заявив, що на сьогодні єдиний шанс молодим українцям заробити на квартиру - торгувати наркотиками або зброєю.

Продавати наркотики: Гончарук заявив про єдиний шанс купити квартиру

Гончарук сказав, що купити квартиру в Україні можна продаючи наркотики (скрін відео: YouTube/Україна)

Гончарук назвав сьогоднішню іпотеку справжньою кабалою, вибратися з якої неможливо. А завданням уряду - вже в цьому році знизити відсоток до 10.

"Якщо банки дешево будуть кредитувати економіку, це дасть можливість і ресурс розвиватися, вкладати гроші в, будемо говорити, реальний сектор", - уточнив глава уряду.

Дивитися відео з заявою Олексія Гончарука потрібно з 28:58 хвилини.

Гончарук сказав, що купити квартиру в Україні можна продаючи наркотики (відео: YouTube/Україна)

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