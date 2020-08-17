Продавала сына за 400 тысяч: в Мариуполе мать начала искать покупателей для ребенка до его рождения

В Мариуполе Донецкой области молодая женщина пыталась продать своего сына за два месяца до того, как тот появился на свет. Она подыскивала потенциальных покупателей заранее, а деньги планировала потратить на новую квартиру и автомобиль.

19-летняя жительница Мариуполя не состояла на учете в женской консультации и не проходила плановые осмотры, как будущая роженица. Женщина не собиралась становиться матерью, а малыша собиралась продать за крупную сумму денег. Детали рассказали в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"19-летняя женщина не состояла на медицинском учете, как будущая роженица, ведь не планировала оставлять в семье новорожденного ребенка. В течение двух месяцев с целью собственного обогащения, а именно покупки квартиры и автомобиля, злоумышленница подыскивала потенциальных клиентов для продажи мальчика, которого после рождения 12 августа 2020 "оценила" в 400 тысяч гривен", - рассказали в прокуратуре.

Горе-мать задержали во время передачи ребенка и получении денег от потенциального покупателя. Малыша немедленно передали под наблюдение врачей в городскую детскую больницу.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения для задержанной.

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