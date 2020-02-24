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Продалась за еду: Мисс Украина удивила своим признанием

STYLERЖизнь    24.02.2020 - 18:01
Продалась за еду: Мисс Украина удивила своим признанием
Мисс Украина 2018 Леонила Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Украинская королева красоты Леонила Гузь удивила пользователей сети своим признанием

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь удивила своих подписчиков тем, что рассказала о том, что она очень много ест в Москве. При этом девушка на своей странице в Instagram отметила, что скоро ее лицо не будет влезать в кадр.

Чем именно занимается девушка в Москве не ясно, но пользователи сети начали шутить, что она продалась за еду.

"В Москве очень много кушаю, скоро лицо не будет влезать в кадр", - написала Леонила, добавив свое фото.

Продалась за еду: Мисс Украина удивила своим признанием

Мисс Украина 2018 Леонила Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Пользователи сети прокомментировали ее пост.

  • Продалась москаликам за еду? Или за деньги?
  • Идеально;
  • Огонь;
  • Почему именно в Москве?
  • Ого, ты переехала в Москву?
  • Очень красивая.

Продалась за еду: Мисс Украина удивила своим признанием

Продалась за еду: Мисс Украина удивила своим признанием

Продалась за еду: Мисс Украина удивила своим признанием

Скриншоты с Instagram

Стоит отметить, что Леонила Гузь стала Мисс Украина в 2018 году, когда ей было 19 лет. В интервью изданию Ukrainian People девушка заявила, что для нее патриотизм - это представлять свою страну среди других 120 стран-участниц на международном конкурсе красоты Мисс Мира, за которым следят люди со всех стран.

Напомним, что Мисс Украина Вселенная Анастасия Суббота сделала признание о своей победе в конкурсе. 26-летняя девушка рассказала, что сама не ожидала получить награду.

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