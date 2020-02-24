ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Продалася за їжу: Міс Україна здивувала своїм визнанням

STYLERЖиття    24.02.2020 - 18:01
Продалася за їжу: Міс Україна здивувала своїм визнанням
Міс Україна 2018 Леоніла Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Українська королева краси Леоніла Гузь здивувала користувачів мережі своїм визнанням

Міс Україна 2018 Леоніла Гузь здивувала своїх фоловерів тим, що розповіла про те, що вона надто багато їсть в Москві. При цьому дівчина на своїй сторінці в Instagram зазначила, що скоро її обличчя не буде влазити в кадр.

Чим саме займається дівчина в Москві не ясно, але користувачі мережі почали жартувати, що вона продалася за їжу.

"У Москві дуже багато їм, скоро обличчя не буде влазити в кадр", - написала Леоніла, додавши своє фото.

Продалася за їжу: Міс Україна здивувала своїм визнанням

Міс Україна 2018 Леоніла Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Користувачі мережі прокоментували її пост.

  • Продалася москаликам за їжу? Чи за гроші?
  • Ідеально;
  • Вогонь;
  • Чому саме в Москві?
  • Ого, ти переїхала в Москву?
  • Дуже красива.

Продалася за їжу: Міс Україна здивувала своїм визнанням

Продалася за їжу: Міс Україна здивувала своїм визнанням

Продалася за їжу: Міс Україна здивувала своїм визнанням

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що Леоніла Гузь стала Міс Україна в 2018 році, коли їй було 19 років. В інтерв'ю виданню Ukrainian People дівчина заявила, що для неї патріотизм - це представляти свою країну серед інших 120 країн-учасниць на міжнародному конкурсі краси Міс Світу, за яким стежать люди з усіх країн.

Нагадаємо, що Міс Україна Всесвіт Анастасія Субота зробила зізнання про свою перемогу в конкурсі. 26-річна дівчина розповіла, що сама не очікувала отримати нагороду.

Українка перемогла на фестивалі циркового мистецтва в Іспанії: деталі та фото 19-річна українка продала свою цноту за приголомшливу суму: фото дівчини
Новини України м. УкраїнкаМисс Украина
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся