Продалася за їжу: Міс Україна здивувала своїм визнанням

Міс Україна 2018 Леоніла Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Українська королева краси Леоніла Гузь здивувала користувачів мережі своїм визнанням

Міс Україна 2018 Леоніла Гузь здивувала своїх фоловерів тим, що розповіла про те, що вона надто багато їсть в Москві. При цьому дівчина на своїй сторінці в Instagram зазначила, що скоро її обличчя не буде влазити в кадр.

Чим саме займається дівчина в Москві не ясно, але користувачі мережі почали жартувати, що вона продалася за їжу.

"У Москві дуже багато їм, скоро обличчя не буде влазити в кадр", - написала Леоніла, додавши своє фото.

Міс Україна 2018 Леоніла Гузь (фото: instagram.com/leonila.guz)

Користувачі мережі прокоментували її пост.

Продалася москаликам за їжу? Чи за гроші?

Ідеально;

Вогонь;

Чому саме в Москві?

Ого, ти переїхала в Москву?

Дуже красива.

Скріншоти з Instagram

Варто зазначити, що Леоніла Гузь стала Міс Україна в 2018 році, коли їй було 19 років. В інтерв'ю виданню Ukrainian People дівчина заявила, що для неї патріотизм - це представляти свою країну серед інших 120 країн-учасниць на міжнародному конкурсі краси Міс Світу, за яким стежать люди з усіх країн.

Нагадаємо, що Міс Україна Всесвіт Анастасія Субота зробила зізнання про свою перемогу в конкурсі. 26-річна дівчина розповіла, що сама не очікувала отримати нагороду.