Procter & Gamble визнали спонсором війни. Які товари українцям краще не купувати

Що відомо про діяльність Procter & Gamble в РФ

У березні 2022 року корпорація заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити у ньому лише товари для здоров’я та гігієни.

Більше того, у серпні з’явилася інформація, що компанія більше не вкладає кошти в розвиток бізнесу на території РФ.

Попри це, бізнес P&G досі діє та розвивається у Росії. Зокрема, на території РФ продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, та завод з виготовлення лез та станків для гоління.

Таким чином “Проктер енд Гембл” продовжує заробляти на ринку РФ та робити внесок у держбюджет країни-агресора.

Згідно з даними НАЗК, лише за 2021 компанія сплатила близько 5,2 млн доларів у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тисяч росіян.

У березні, вже після заяви про зменшення присутності на російському ринку, P&G на 40% підняла ціни на власні товари в РФ, чим майже знівелювала втрату доходу від скорочення портфеля брендів. Згідно з даними звіту компанії за 2022 рік, за рахунок такого підвищення цін на продукцію зросли органічні продажі компанії в Росії.

Окрім того, лишаючись в Росії, компанія сприяє мобілізації, адже згідно з новим російським законодавством, корпорації, які працюють у РФ, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

Яку продукцію випускає Procter & Gamble

Зокрема, компанії належать такі дочірні підприємства та бренди:

Gillette

Fairy

Tide

Ariel

Lenor

Mr. Proper

Pampers

Always

Head & Shoulders

Pantene

Old Spice

Hugo Boss

Max Factor

Duracell

Naturella

Venus

Discreet

Tampax

Oral-B

Blend-a-med

Pampers

У зв’язку з фактичною підтримкою P&G військової агресії РФ проти нашої країни, українцям радять відмовитися від купівлі товарів вище перечислених брендів, а також іншої продукції “Проктер енд Гембл”.

Які корпорації досі працюють у Росії

“На жаль, через низький моральний поріг сотні іноземних компаній залишаються працювати на російському ринку, тим самим фінансуючи армію та воєнно-промисловий комплекс держави-агресора”, - говорить глава НАЗК Олександр Новіков.

Серед відомих нам компаній, окрім P&G, також вже є:

OpenWay Group

Danieli

TMS Tankers Ltd.

Minerva Marine Inc.

Thenamaris Ships Management

Delta Tankers Ltd.

Dynacom Tankers Management Ltd.

Leroy Merlin

Mondi Group/Mondi PLC

eKassir

Liberian International Ship & Corporate Registry

Bonduelle.

“Вся інформація про їхню діяльність передається міжнародній компанії LSEG і вноситься до бази даних World-Check, аби захистити міжнародну фінансову індустрію від спонсорів російської війни”, - додає очільник НАЗК.

На сьогодні понад 300 торгових марок P&G продаються у 140 країнах світу.