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Procter & Gamble визнали спонсором війни. Які товари українцям краще не купувати

Procter & Gamble визнали спонсором війни (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Відому американську корпорацію Procter&Gamble внесено у список міжнародних спонсорів війни через те, що P&G досі працює в РФ, сплачує податки в російський держбюджет та сприяє мобілізаційним заходам.

Інформація про це з’явилася на сайті проєкту “Війна і санкції” від Національного агентства з питань запобігання корупції.

Що відомо про діяльність Procter & Gamble в РФ

У березні 2022 року корпорація заявила про скорочення асортименту на російському ринку та пообіцяла залишити у ньому лише товари для здоров’я та гігієни.

Більше того, у серпні з’явилася інформація, що компанія більше не вкладає кошти в розвиток бізнесу на території РФ.

Попри це, бізнес P&G досі діє та розвивається у Росії. Зокрема, на території РФ продовжують працювати комбінат побутової хімії, що є найбільшим у світі виробником мийних засобів для P&G, та завод з виготовлення лез та станків для гоління.

Таким чином “Проктер енд Гембл” продовжує заробляти на ринку РФ та робити внесок у держбюджет країни-агресора.

Згідно з даними НАЗК, лише за 2021 компанія сплатила близько 5,2 млн доларів у вигляді податкових надходжень та інших виплат. Також компанія дає робочі місця для близько 2,5 тисяч росіян.

У березні, вже після заяви про зменшення присутності на російському ринку, P&G на 40% підняла ціни на власні товари в РФ, чим майже знівелювала втрату доходу від скорочення портфеля брендів. Згідно з даними звіту компанії за 2022 рік, за рахунок такого підвищення цін на продукцію зросли органічні продажі компанії в Росії.

Окрім того, лишаючись в Росії, компанія сприяє мобілізації, адже згідно з новим російським законодавством, корпорації, які працюють у РФ, змушені брати участь у мобілізаційних заходах, сприяти призову співробітників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

Яку продукцію випускає Procter & Gamble

Зокрема, компанії належать такі дочірні підприємства та бренди:

  • Gillette
  • Fairy
  • Tide
  • Ariel
  • Lenor
  • Mr. Proper
  • Pampers
  • Always
  • Head & Shoulders
  • Pantene
  • Old Spice
  • Hugo Boss
  • Max Factor
  • Duracell
  • Naturella
  • Venus
  • Discreet
  • Tampax
  • Oral-B
  • Blend-a-med
  • Pampers

У зв’язку з фактичною підтримкою P&G військової агресії РФ проти нашої країни, українцям радять відмовитися від купівлі товарів вище перечислених брендів, а також іншої продукції “Проктер енд Гембл”.

Які корпорації досі працюють у Росії

“На жаль, через низький моральний поріг сотні іноземних компаній залишаються працювати на російському ринку, тим самим фінансуючи армію та воєнно-промисловий комплекс держави-агресора”, - говорить глава НАЗК Олександр Новіков.

Серед відомих нам компаній, окрім P&G, також вже є:

  • OpenWay Group
  • Danieli
  • TMS Tankers Ltd.
  • Minerva Marine Inc.
  • Thenamaris Ships Management
  • Delta Tankers Ltd.
  • Dynacom Tankers Management Ltd.
  • Leroy Merlin
  • Mondi Group/Mondi PLC
  • eKassir
  • Liberian International Ship & Corporate Registry
  • Bonduelle.

“Вся інформація про їхню діяльність передається міжнародній компанії LSEG і вноситься до бази даних World-Check, аби захистити міжнародну фінансову індустрію від спонсорів російської війни”, - додає очільник НАЗК.

На сьогодні понад 300 торгових марок P&G продаються у 140 країнах світу.

Як ми раніше писали, в супермаркетах "гноблять" виробників, що працюють на Росію.

Раніше ми повідомляли про те, що з українських супермаркетів почали вилучати продукцію Bonduelle через те, що бренд подарував свій товар російським окупантам.

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