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Procter&Gamble признали спонсором войны. Какие товары украинцам лучше не покупать

Procter & Gamble признали спонсором войны (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Известная американская корпорация Procter&Gamble внесена в список международных спонсоров войны из-за того, что P&G до сих пор работает в РФ, платит налоги в российский госбюджет и способствует мобилизационным мероприятиям.

Информация об этом появилась на сайте проекта "Война и санкции" от Национального агентства по предотвращению коррупции.

Что известно о деятельности Procter & Gamble в РФ

В марте 2022 года корпорация заявила о сокращении ассортимента на российском рынке и пообещала оставить на нем только товары для здоровья и гигиены.

Более того, в августе появилась информация, что компания больше не вкладывает средства в развитие бизнеса на территории РФ.

Несмотря на это, бизнес P&G все еще действует и развивается в России. В частности, на территории РФ продолжают работать комбинат бытовой химии, являющийся крупнейшим в мире производителем моющих средств для P&G, и завод по изготовлению лезвий и бритвенных станков.

Таким образом "Проктер энд Гэмбл" продолжает зарабатывать на рынке РФ и вносить вклад в госбюджет страны-агрессора.

Согласно данным НАПК, только за 2021 год компания уплатила около 5,2 млн долларов в виде налоговых поступлений и других выплат. Также компания дает рабочие места для около 2,5 тысячи россиян.

В марте, уже после заявления об уменьшении присутствия на российском рынке, P&G на 40% подняла цены на собственные товары в РФ, чем почти нивелировала потерю дохода от сокращения портфеля брендов. Согласно данным отчета компании за 2022 год, за счет такого повышения цен на продукцию выросли органические продажи компании в России.

Кроме того, оставаясь в России, компания способствует мобилизации, ведь согласно новому российскому законодательству корпорации, работающие в РФ, вынуждены участвовать в мобилизационных мероприятиях, содействовать призыву сотрудников в армию и финансировать их военное снаряжение.

Какую продукцию выпускает Procter & Gamble

В частности, компании принадлежат следующие дочерние предприятия и бренды:

  • Gillette
  • Fairy
  • Tide
  • Ariel
  • Lenor
  • Mr. Proper
  • Pampers
  • Always
  • Head & Shoulders
  • Pantene
  • Old Spice
  • Hugo Boss
  • Max Factor
  • Duracell
  • Naturella
  • Venus
  • Discreet
  • Tampax
  • Oral-B
  • Blend-a-med
  • Pampers

В связи с фактической поддержкой P&G военной агрессии РФ против нашей страны, украинцам советуют отказаться от покупки товаров выше перечисленных брендов, а также другой продукции Проктер энд Гэмбл.

Какие корпорации до сих пор работают в России

"К сожалению, из-за низкого морального порога сотни иностранных компаний остаются работать на российском рынке, тем самым финансируя армию и военно-промышленный комплекс государства-агрессора", - говорит глава НАПК Александр Новиков.

Среди известных нам компаний, кроме P&G, также есть:

  • OpenWay Group
  • Danieli
  • TMS Tankers Ltd.
  • Minerva Marine Inc.
  • Thenamaris Ships Management
  • Delta Tankers Ltd.
  • Dynacom Tankers Management, Ltd.
  • Leroy Merlin
  • Mondi Group/Mondi PLC
  • eKassir
  • Liberian International Ship & Corporate Registry
  • Bonduelle.

"Вся информация об их деятельности передается международной компании LSEG и вносится в базу данных World-Check, чтобы оградить международную финансовую индустрию от спонсоров российской войны", - добавляет глава НАПК.

На сегодняшний день более 300 торговых марок P&G продаются в 140 странах мира.

Как мы ранее писали, в супермаркетах "угнетают" производителей, работающих на Россию.

Ранее мы сообщали о том, что из украинских супермаркетов начали изымать продукцию Bonduelle из-за того, что бренд подарил свой товар российским оккупантам.

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товаризапрет