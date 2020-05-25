Пробрался зайцем на концерт и пил самогон: известный артист поделился воспоминаниями о Зеленском

Известный эстрадный певец Валерий Сюткин рассказал подробности о своей первой встрече с Владимиром Зеленским в начале 90-х годов. Звезда российской эстрады, который ранее назвал аннексию Крыма "блестящей", внезапно вспомнил о своем знакомстве с президентом Украины.

По словам Сюткина, его первая встреча с Владимиром Зеленским произошла в 1991 году, когда он приезжал в Киев с группой "Браво" на концерт. Владимир Зеленский приехал на этот концерт вместе со своими друзьями из другого города. Музыкант сообщил, что Зеленский попал на его концерт бесплатно.

"Они перехватили меня возле сцены и попросили провести в зал, потому что у них не было денег", - рассказал Сюткин в интервью телеканалу RTVI.

Кто-то из зрителей подарил Валерию Сюткину бутылку самогона, и артист начал угощать спиртным напитком своих гостей после концерта, в том числе и Владимира Зеленского. Как он признался, Зеленский запомнил эту ситуацию и в последствии, когда уже стал известным комиком, приглашал Сюткина на съемки передачи "Квартал -95".

Валерий Сюткин рассказал о своем знакомстве с Зеленским

Стоит отметить, что российскому певцу Валерию Сюткину СБУ запретила въезд в Украину за его высказывания об аннексии Крыма. Он собирался выступить в Киеве 27 апреля 2020 года, но выступление отменили.