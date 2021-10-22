ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Пробное ВНО-2022: стали известны даты проведения тестирования

Новина українською →
Пятница 22 октября 2021 07:03
Пробное ВНО-2022: стали известны даты проведения тестирования Известна дата пробного ВНО в 2022 году (УНИАН)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине в 2022 году пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) пройдет 19 и 26 марта.

Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Когда состоится пробное ВНО

19 марта состоятся тесты по украинскому языку, украинскому языку и литературе.

А 26 марта состоится из одного из этих предметов: история Украины, математика (+ задания уровня стандарта), биология, география, физика, химия, иностранные языки (английский, испанский, немецкий и французский).

Кроме того, зарегистрироваться абитуриент может на пробные экзамены с 5-22 января 2022 года. В частности, это сделать можно в региональных центрах оценивания качества образования.

Результаты пробного ВНО-2022 для лиц, которые введут свои ответы на специальном сервисе, будут опубликованы на их информационных страницах.

Также 25 марта абитуриенты смогут узнать результаты с украинского языка, украинского языка и литературы. А вот по другим учебным предметам - 1 апреля.

Отмечается, что цену тестирования определит региональный центр оценивания качества образования до 20 декабря 2021 года.

Ранее мы сообщали, что в Украине утвердили условия поступления в вузы в 2022 году, которые должны знать все абитуриенты.

Также мы писали, что в украинском университете на учителя физики учится один студент.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВНО
LITE
Праздник 21 октября: что строго запрещено делать в этот день, главные приметы
Праздник 21 октября: что строго запрещено делать в этот день, главные приметы