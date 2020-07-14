Проблемы с щитовидкой: медики назвали симптомы, которые должны насторожить

Проблемы с щитовидной железой часто не проявляют себя очевидными симптомами или они бывают такими, что человек не задумывается о том, что со здоровьем что-то не так.

Специалисты отмечают, что подтвердить наличие проблем со щитовидкой помогут только анализы. Но есть симптомы, которые сигнализируют о том, что нужно обратиться за консультацией к эндокринологу. Об этом пишет издание Lenta.ua.

Постоянная слабость

Подавленное настроение

Неконтролируемый набор лишнего веса

Это первые признаки того, что есть проблемы со щитовидной железой. По словам медиков, в таких случаях вырабатывается большое количество тех или иных гормонов. Они провоцируют дисбаланс и вызывают ряд побочных эффектов. Есть еще ряд симптомов, которые дают основания думать, что есть нарушение в работе эндокринной системы.

Учащенное сердцебиение

Выпадение волос

Повышенное давление

Изменчивое поведение

Усиленная потливость

Постоянное беспокойство

Для того чтобы выяснить причину таких симптомов, необходимо сдать подробный анализ крови. При концентрации гормонов тетрайодтиронина и трийодтиронина – можно говорить о недостаточности работы щитовидной железы. Обычно в таких случаях наблюдается заметное изменение общего состояния здоровья, а также могут возникать нарушения в других внутренних органах человека.

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