Проблемы с головой - сидите дома! В Харькове таксист выбросил девушку из машины

В Харькове неадекватный таксист высадил девушку из машины на половине пути. Конфликт произошел из-за того, что пассажирка попросила водителя надеть маску. Он в ответ отказался и начал грубо обзывать клиентку. Об этом сообщает Telegram-канал Труха.
"Если месячные, надо сидеть дома, а не морочить людям головы", "Проблемы с головой", "Сидите молча", - отвечал девушке таксист.
В итоге таксист высадил харьковчанку на полпути, денег ей так и не вернули. Она записала на видео номер машины и его самого. Судя по всему, таксиста это мало волновало и он продолжал стоять на своем и говорить девушке, что она себя неправильно вела.
В Харькове таксист выгнал девушку из машины
В комментариях к видео среди украинцев разгорелся спор, кто в этой истории прав, а кто виноват.
Как мы сообщали ранее, в Ровно группа таксистов вместе избила пассажира. Дело в том, что мужчина заказал машину, наездил в ней по городу на более тысячи гривен, а вот платить отказался.