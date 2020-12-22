Проблеми з головою - сидіть вдома! У Харкові таксист викинув дівчину з машини

У Харкові неадекватний таксист висадив дівчину з машини на половині шляху. Конфлікт стався через те, що пасажирка попросила водія надіти маску. Він у відповідь відмовився і почав грубо обзивати клієнтку. Про це повідомляє Telegram-канал Труха.

"Якщо місячні, треба сидіти вдома, а не морочити людям голови", "Проблеми з головою", "Сидіть мовчки", - відповідав дівчині таксист.

У підсумку таксист висадив харків'янку на півдорозі, грошей їй так і не повернули. Вона записала на відео номер машини і його самого. Судячи з усього, таксиста це мало хвилювало і він продовжував стояти на своєму і говорити дівчині, що вона поводила неправильно.

У Харкові таксист вигнав дівчину з машини

У коментарях до відео серед українців розгорілася суперечка, хто в цій історії правий, а хто винен.

Таксисту один км пробігу коштує 5 грн. Він 10 км їхав по пробках за 20 грн чистими і слухав цю брязкалку, як він стримався і підсрачник не відпустив їй, коли висадив. А маску треба одягати.

Та вона чиста провокаторка, навіщо вона взагалі сіла в машину якщо вона так боїться і бачить, що він без маски, є спеціальні авто з перегородками, але там же жаба давить 10 грн доплатити.

А краще користуйтеся послугами нормальних служб, гроші зараз заробляти складніше - конкуренція + фінансова ситуація в країні! Не потрібно давати заробіток неадекватам!

Як ми повідомляли раніше, у Рівному група таксистів разом побила пасажира. Річ у тому, що чоловік замовив машину, наїздив в ній по місту на більше тисячі гривень, а от платити відмовився.