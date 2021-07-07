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Были проблемы с документами: на украинской границе мужчина сжег свою "евробляху" и пытался убежать (видео)

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Среда 07 июля 2021 21:28
Были проблемы с документами: на украинской границе мужчина сжег свою "евробляху" и пытался убежать (видео) Коллаж РБК-Украина: на украинской границе иностранец поджег автомобиль
Автор: Тетяна Самарук

На украинской границе со Словакией на ЧП "Ужгород – Вышнее немецкое" гражданин Чехии поджег свой автомобиль, поскольку не смог пересечь пункт пропуска из-за проблем с документами. Когда поджег авто, то пытался сбежать на территорию Украины.

Фото в видео с места происшествия опубликовал в своем Telegram-канале журналист и блогер Виталий Глагола.

По словам блогера, мужчина поджег автомобиль Škoda Octavia на словацкой части пункта пропуска. Однако, ему не удалось убежать, его задержали украинские пограничники и надели на него наручники.

Также он рассказал, что владелец автомобиля на иностранной регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами.

Затем мужчина пытался сбежать на украинскую территорию, где его и задержали пограничники и надели на него наручники. По информации Глаголи, мужчина гражданин Чехии.

После инцидента словацкие пограничники отдали паспорта всем водителям автомобилей в очереди и порекомендовали ехать на другие пункты пропуска, добавил журналист.

Кроме того, впоследствии словацкая таможня опубликовала фото с места пожара.

Были проблемы с документами: на украинской границе мужчина сжег свою &quot;евробляху&quot; и пытался убежать (видео)Были проблемы с документами: на украинской границе мужчина сжег свою &quot;евробляху&quot; и пытался убежать (видео)Были проблемы с документами: на украинской границе мужчина сжег свою &quot;евробляху&quot; и пытался убежать (видео)Были проблемы с документами: на украинской границе мужчина сжег свою &quot;евробляху&quot; и пытался убежать (видео)Были проблемы с документами: на украинской границе мужчина сжег свою &quot;евробляху&quot; и пытался убежать (видео)Фото: на украинской границе иностранец поджег автомобиль (t.me/VGlagola)

Ранее мы сообщали, что в Хмельницком во время зарядки сгорел электромобиль.

Также В Харькове возле вокзала вспыхнула и полностью сгорела маршрутка, а само ЧП очевидцы сняли на видео.

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