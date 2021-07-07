Были проблемы с документами: на украинской границе мужчина сжег свою "евробляху" и пытался убежать (видео)

На украинской границе со Словакией на ЧП "Ужгород – Вышнее немецкое" гражданин Чехии поджег свой автомобиль, поскольку не смог пересечь пункт пропуска из-за проблем с документами. Когда поджег авто, то пытался сбежать на территорию Украины.

Фото в видео с места происшествия опубликовал в своем Telegram-канале журналист и блогер Виталий Глагола.

По словам блогера, мужчина поджег автомобиль Škoda Octavia на словацкой части пункта пропуска. Однако, ему не удалось убежать, его задержали украинские пограничники и надели на него наручники.

Также он рассказал, что владелец автомобиля на иностранной регистрации не смог пересечь границу из-за проблем с документами.

Затем мужчина пытался сбежать на украинскую территорию, где его и задержали пограничники и надели на него наручники. По информации Глаголи, мужчина гражданин Чехии.

После инцидента словацкие пограничники отдали паспорта всем водителям автомобилей в очереди и порекомендовали ехать на другие пункты пропуска, добавил журналист.

Кроме того, впоследствии словацкая таможня опубликовала фото с места пожара.

Фото: на украинской границе иностранец поджег автомобиль (t.me/VGlagola)