На проблему вкажуть нігті: як розпізнати харчові дефіцити й повернути собі здоров'я

Основне про харчові дефіцити та групи ризику

За словами експерта, все що ми споживаємо з їжею - "наші цеглини для побудови гормонів, шкіри, волосся, нігтів". Отже, частину дефіцитів можна спробувати виявити за змінами на нігтях і шкірі.

При цьому до групи ризику щодо розвитку небезпечних станів, пов'язаних із харчовими дефіцитами, можна віднести:

дітей і підлітків

вагітних жінок

жінок у період лактації (годування дитини грудним молоком)

людей похилого віку

Цим людям важливо перевіряти дефіцити лабораторно.

Крім того, харчові дефіцити можуть "загрожувати" спортсменам, веганам і людям, які приймають такі медикаменти:

інгібітори протонної помпи (група ліків, що зменшують або тривало пригнічують виділення шлункового соку)

комбіновані оральні контрацептиви (КОК)

метформін (цукрознижувальний лікарський засіб)

препарати при хворобі Паркінсона

препарати від печії

діуретики (котрі запускають або прискорюють виведення рідини з організму)

препарати для зниження тиску

На розлади харчової поведінки (РХП) впливають також:

вимушено обмежувальне харчування (внаслідок хвороби, полону чи інших несприятливих обставин)

алкоголь

паління

хелікобактерна інфекція

хвороби шлунково-кишкового тракту (ШКТ), що супроводжуються порушенням всмоктуваності

стан після баріатричної операції (задля боротьби з ожирінням і зайвою вагою)

Як дефіцитні стани "відображаються" на нігтях

Так звані Лінії Мюрке - горизонтальні світлі лінії на нігтях - можуть свідчити про гіпоальбумінемію (лабораторний феномен, при якому знижується рівень альбуміну в крові).

Лінії Мюрке (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

Койлоніхія - увігнутість нігтя в поздовжньому та поперечному напрямі, унаслідок чого він набуває "ложкоподібної" форми - може свідчити про дефіцит заліза в організмі.

Койлоніхія (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

Оніхорексис - дистрофія нігтьової пластини, що характеризується повздовжним розчепленням (тріщиною) - може бути ознакою дефіциту заліза й цинку.

Оніхорексис (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

Нігті Террі - коли більша частина нігтьової пластинки стає світлою - вказують на нестачу харчування й часто зустрічаються у літніх людей.

Нігті Террі (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

"Часові скельця" - суттєва опуклість нігтів - можуть вказувати на хронічні захворювання або ж хронічну анемію чи залізодефіцит.

"Часові скельця" (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

Борозни Бо-Рейля - поперечні лінії на нігтьовій пластині - можуть виникати внаслідок дефіциту білка, загального недоїдання або ж вживання алкоголю.

Борозни Бо-Рейля (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

Гапалоніхія - коли нігті тонкі й ламкі - може свідчити про дефіцит вітамінів А, В6, С, D, а також кальцію.

Гапалоніхія (скріншот: instagram.com/dr.lakusta)

"Важливо розуміти! Корегування дефіцитів - не виправлення аналізів із зірочками, а виявлення причин, підбір коректних доз, прописані профілактичних заходів. Тому цим має займатись лікар", - підсумувала Тетяна Лакуста.