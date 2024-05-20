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На проблему укажут ногти: как распознать пищевые дефициты и вернуть себе здоровье

Изменения ногтей могут указывать на проблемы со здоровьем (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Чрезмерные диеты, некачественное или неполноценное питание могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Речь идет прежде всего о пищевых дефицитах нутриентов - когда организм не получает достаточного количества важных для обеспечения нормального функционирования питательных веществ. Недостаток витаминов, минералов, белков, жиров или углеводов может даже изменять внешний вид наших ногтей.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на разъяснения врача-диетолога Татьяны Лакусты в Instagram рассказывает о наиболее распространенных примерах изменений ногтей и соответствующих дефицитных состояниях.

Основное о пищевых дефицитах и группах риска

По словам эксперта, все что мы потребляем с едой - "наши кирпичи для построения гормонов, кожи, волос, ногтей". Исходя из этого, часть дефицитов можно попытаться обнаружить по изменениям на ногтях и коже.

При этом к группе риска развития опасных состояний, связанных с пищевыми дефицитами, можно отнести:

  • детей и подростков
  • беременных женщин
  • женщин в период лактации (кормления ребенка грудным молоком)
  • пожилых людей

Этим людям важно проверять дефициты лабораторно.

Кроме того, пищевые дефициты могут "угрожать" спортсменам, веганам и людям, принимающим такие медикаменты:

  • ингибиторы протонной помпы (группа лекарств, уменьшающих или длительно подавляющих выделение желудочного сока)
  • комбинированные оральные контрацептивы (КОК)
  • метформин (сахароснижающее лекарственное средство)
  • препараты при болезни Паркинсона
  • препараты от изжоги
  • диуретики (которые запускают или ускоряют выведение жидкости из организма)
  • препараты для понижения давления

На расстройства пищевого поведения (РПП) влияют также:

  • вынужденно ограничительное питание (в результате болезни, плена или других неблагоприятных обстоятельств)
  • алкоголь
  • курения
  • хеликобактерная инфекция
  • болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сопровождающиеся нарушением всасываемости
  • состояние после бариатрической операции (для борьбы с ожирением и лишним весом)

Как дефицитные состояния "отражаются" на ногтях

Так называемые Линии Мюрке - горизонтальные светлые линии на ногтях - могут свидетельствовать о гипоальбуминемии (лабораторном феномене, при котором снижается уровень альбумина в крови).

Линии Мюрке (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

Койлонихия - вогнутость ногтя в продольном и поперечном направлении, вследствие чего он принимает "ложкоподобную" форму - может свидетельствовать о дефиците железа в организме.

Койлонихия (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

Онихорексис - дистрофия ногтевой пластины, характеризующаяся продольным расцеплением (трещиной) - может являться признаком дефицита железа и цинка.

Онихорексис (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

Ногти Терри - когда большая часть ногтевой пластинки становится светлой - указывают на недостаток питания и часто встречаются у пожилых людей.

Ногти Терри (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

"Часовые стеклышки" - существенная выпуклость ногтей - могут указывать на хронические заболевания или хроническую анемию или железодефицит.

"Часовые стеклышки" (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

Борозды Бо-Рейля - поперечные линии на ногтевой пластине - могут возникать вследствие дефицита белка, общего недоедания или употребления алкоголя.

Борозды Бо-Рейля (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

Гапалонихия - когда ногти тонкие и ломкие - может свидетельствовать о дефиците витаминов А, В6, С, D, а также кальция.

Гапалонихия (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

"Важно понимать! Корректировка дефицитов - не исправление анализов со звездочками, а выявление причин, подбор корректных доз, прописанные профилактические меры. Поэтому этим должен заниматься врач", - подытожила Татьяна Лакуста.

Напомним, ранее мы рассказывали о признаках нехватки витаминов, которые нельзя игнорировать.

Читайте также, какой симптом на ногтях может сигнализировать о диабете.

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