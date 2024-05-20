На проблему укажут ногти: как распознать пищевые дефициты и вернуть себе здоровье

Основное о пищевых дефицитах и группах риска

По словам эксперта, все что мы потребляем с едой - "наши кирпичи для построения гормонов, кожи, волос, ногтей". Исходя из этого, часть дефицитов можно попытаться обнаружить по изменениям на ногтях и коже.

При этом к группе риска развития опасных состояний, связанных с пищевыми дефицитами, можно отнести:

детей и подростков

беременных женщин

женщин в период лактации (кормления ребенка грудным молоком)

пожилых людей

Этим людям важно проверять дефициты лабораторно.

Кроме того, пищевые дефициты могут "угрожать" спортсменам, веганам и людям, принимающим такие медикаменты:

ингибиторы протонной помпы (группа лекарств, уменьшающих или длительно подавляющих выделение желудочного сока)

комбинированные оральные контрацептивы (КОК)

метформин (сахароснижающее лекарственное средство)

препараты при болезни Паркинсона

препараты от изжоги

диуретики (которые запускают или ускоряют выведение жидкости из организма)

препараты для понижения давления

На расстройства пищевого поведения (РПП) влияют также:

вынужденно ограничительное питание (в результате болезни, плена или других неблагоприятных обстоятельств)

алкоголь

курения

хеликобактерная инфекция

болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сопровождающиеся нарушением всасываемости

состояние после бариатрической операции (для борьбы с ожирением и лишним весом)

Как дефицитные состояния "отражаются" на ногтях

Так называемые Линии Мюрке - горизонтальные светлые линии на ногтях - могут свидетельствовать о гипоальбуминемии (лабораторном феномене, при котором снижается уровень альбумина в крови).

Линии Мюрке (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

Койлонихия - вогнутость ногтя в продольном и поперечном направлении, вследствие чего он принимает "ложкоподобную" форму - может свидетельствовать о дефиците железа в организме.

Койлонихия (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

Онихорексис - дистрофия ногтевой пластины, характеризующаяся продольным расцеплением (трещиной) - может являться признаком дефицита железа и цинка.

Онихорексис (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

Ногти Терри - когда большая часть ногтевой пластинки становится светлой - указывают на недостаток питания и часто встречаются у пожилых людей.

Ногти Терри (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

"Часовые стеклышки" - существенная выпуклость ногтей - могут указывать на хронические заболевания или хроническую анемию или железодефицит.

"Часовые стеклышки" (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

Борозды Бо-Рейля - поперечные линии на ногтевой пластине - могут возникать вследствие дефицита белка, общего недоедания или употребления алкоголя.

Борозды Бо-Рейля (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

Гапалонихия - когда ногти тонкие и ломкие - может свидетельствовать о дефиците витаминов А, В6, С, D, а также кальция.

Гапалонихия (скриншот: instagram.com/dr.lakusta)

"Важно понимать! Корректировка дефицитов - не исправление анализов со звездочками, а выявление причин, подбор корректных доз, прописанные профилактические меры. Поэтому этим должен заниматься врач", - подытожила Татьяна Лакуста.