Проблеми почнуть відступати: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 15 по 21 травня

Овен

Тиждень стане спокійним у всіх сферах життя. Особливо великих досягнень не варто чекати, але буде тихо і спокійно. Якщо вам запропонують вигідний проєкт – погоджуйтесь. Прибуток від нього буде дуже високим.

У особистих стосунках будьте обережнішими – одне безглузде слово може викликати конфлікт. На вихідних є шанс зробити велику покупку чи витратити багато грошей.

Телець

Усі питання цього тижня доведеться Тельцю вирішувати самостійно. Вони стосуватимуться фінансової, особистої та професійної сфер. Не варто сподіватися на чиюсь допомогу й поодинці подолати проблеми буде навіть легше. Є шанс накопичувати досвід і стати сильнішим.

У фінансах варто бути економнішими, інакше залишитеся без запасів. Наприкінці тижня стримуйте емоції та контролюйте свої слова у розмові з рідними. Є ризик великої сварки.

Близнюки

Цього тижня можливі серйозні зміни - зміна роботи, від'їзд до іншої країни чи міста, переїзд на ПМП, рішення про здобуття ще однієї освіти чи професії. Будьте обережнішими за кермом.

В особистій сфері у Близнюків очікується напружений період – можуть бути сварки та навіть розставання. Намагайтеся все добре обміркувати, а потім приймати рішення.

Рак

Тиждень принесе багато чудових ситуацій, спільного часу з рідними та коханими людьми. Можливі подорожі, екскурсії, розваги. Стосунки з близькими зміцнюватимуться завдяки спільному відпочинку.

Тримайтеся подалі від застуджених, є ризик захворіти. А у вас очікується багато роботи, можливе непорозуміння з кимось із колег. Уникайте відкритої сварки – інакше вона затягнеться надовго.

Лев

Ваші погляди на деякі речі в житті можуть змінитись за лічені дні. Не виключені зміни у духовному світогляді, релігійних та політичних переконаннях. Будьте готові до неприємних новин, які можуть зіпсувати настрій.

Ви отримаєте звістку про людину, яку давно знаєте, і вона буде не найрадісніша. Візьміть себе в руки та не сильно засмучуйтеся - скоро все зміниться на краще.

Діва

На перший план цього тижня вийде особисте життя та взаємини із близькою людиною. Пристрасть чергуватиметься з байдужістю, ненависть – з ніжністю. Тримайте себе в руках за будь-яких обставин, не використовуйте маніпуляції, не переходьте на образи.

У фінансах все буде чудово і це додасть оптимізму. Щоб подолати труднощі, використовуйте свій досвід, відповідальність і планомірність.

Терези

У вас відкриються можливості, які дозволять зробити те, що ви давно хотіли. Особливо це стосується тих, хто націлений на кар'єру та професійне зростання. Можливо вигідніша пропозиція про роботу – уважно вивчіть умови нової посади.

У любовній сфері все буде відносно спокійним, без особливих сплесків емоцій. Постарайтеся не порушити цю гармонію та спокій – проведіть вихідні разом на природі.

Скорпіон

Весь тиждень буде насиченим – розмови, переговори, роз'їзди, зустрічі, листування. Лише до суботи ситуація трохи стабілізується. Захочеться побути трохи на самоті, без телефону та співрозмовників. І звичайно ж – відпочити.

Успіх зірки обіцяють тим, хто працює у сфері обслуговування людей. Самотні мають шанс зустріти цікаву людину і навіть задуматися про щось серйозніше в житті. Загалом тиждень принесе потужне енергетичне піднесення.

Стрілець

Ваша внутрішня батарейка, яку ви зарядили ще тиждень тому, не сідає поки що. Використовуйте це для завершення важливих справ на роботі або вдома. Можна подумати про зміну сфери діяльності чи перехід до іншого відділу - важливо, щоб це вело до розвитку.

У сімейних очікується енергійний період, багато заходів, зустрічей, поїздок. На вихідних постарайтеся не налягати на фастфуд та шкідливу їжу – можуть бути проблеми.

Козеріг

Постарайтеся дотримуватись відповідального підходу до роботи та уважно слухати начальство – є шанс отримати похвалу або збільшення зарплати. Займайтеся проєктами, де результат очевидний. Якщо в колективі будуть сварки – постарайтеся впоратися самостійно та швидко.

До п'ятниці втома зашкалюватиме, захочеться смачно поїсти, виспатися та обійняти найближчих. Щоб не було образ - спочатку відпочиньте, а потім думайте про романтику та кохання, інакше можуть бути конфлікти.

Водолій

Найближчими днями у вас прокинеться потяг до чистоти - думок, простору. Можна навести лад у будинку, в офісі, на робочому столі. Вам захочеться створити комфортний та приємний простір. Важливими справами займайтеся акуратно та поступово, не хапайтеся за все одразу.

Ситуація з фінансами уляжеться до кінця тижня. Можлива дуже важлива зустріч для одиноких Водоліїв. А сімейним варто порадувати одне одного чимось приємним.

Риби

Будьте пильнішими у спілкуванні з людьми, щоб не потрапити в неприємну чи авантюрну історію. Вас можуть спробувати "обробляти" з приводу нової роботи або супер накрученого проєкту. Якщо планували поїздку – скасуйте чи перенесіть на пару днів, можуть бути зриви, запізнення.

На вихідних тримайтеся подалі від відкритих басейнів та водойм. Порадує фінансова сфера - можливий несподіваний прибуток, який забезпечить вас надовго.