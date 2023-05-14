Трудности начнут отступать: гороскоп для всех знаков Зодиака с 15 по 21 мая

Овен

Неделя станет спокойной во всех сферах жизни. Особо великих достижений ждать не стоит, но будет тихо и спокойно. Если вам предложат выгодный проект - соглашайтесь. Прибыль от него будет весьма высокой.

В личных отношениях будьте осторожнее - одно глупое слово может вызвать конфликт. На выходных есть шанс совершить крупную покупку или потратить много денег.

Телец

Все вопросы на этой неделе придется Тельцу решать самостоятельно. Они будут касаться финансовой, личной и профессиональной сфер. Не стоит надеяться на чью-то помощь и в одиночку справиться с проблемами будет даже легче. Есть шанс накопить опыт и стать сильнее.

В финансах стоит быть более экономными, иначе останетесь без запасов. В конце недели сдерживайте эмоции и контролируйте свои слова в разговоре с родными. Есть риск крупной ссоры.

Близнецы

На этой неделе возможны серьезные перемены - смена работы, отъезд в другую страну или город, переезд на ПМЖ, решение о получении еще одного образования или профессии. Будьте осторожнее за рулем.

В личной сфере у Близнецов ожидается напряженный период - могут быть ссоры и даже расставание. Постарайтесь все хорошо обдумать, а потом принимать решение.

Рак

Неделя принесет много замечательных ситуаций, общего времени с родными и любимыми людьми. Возможны поездки, экскурсии, развлечения. Отношения с близкими будут укрепляться, благодаря совместному отдыху.

Держитесь подальше от простуженных, есть риск заболеть. А у вас ожидается много работы, возможно недопонимание с кем-то из коллег. Избегайте открытой ссоры - иначе она затянется надолго.

Лев

Ваши взгляды на некоторые вещи в жизни могут поменяться в считанные дни. Не исключены перемены в духовном мировоззрении, религиозных и политических убеждениях. Будьте готовы к малоприятным новостям, которые могут подпортить настроение.

Вы получите весточку о человеке, которого давно знаете, и она будет не самая радостная. Возьмите себя в руки и не сильно расстраивайтесь - скоро все изменится к лучшему.

Дева

На первый план этой недели выйдет личная жизнь и взаимоотношения с близкими человеком. Страсть будет чередоваться с равнодушием, ненависть - с нежностью. Держите себя в руках в любых обстоятельствах, не используйте манипуляции, не переходите на оскорбления.

В финансах все будет прекрасно и это добавит оптимизма. Чтобы справиться с трудностями, используйте свой опыт, ответственность и планомерность.

Весы

У вас откроются возможности, которые позволят сделать именно то, что вы давно хотели. Особенно это касается тех, кто нацелен на карьеру и профессиональный рост. Возможно более выгодное предложение о работе - внимательно изучите условия новой должности.

В любовной сфере все будет относительно спокойно, без особых всплесков эмоций. Постарайтесь не нарушить эту гармонию и покой - проведите выходные вместе на природе.

Скорпион

Вся неделя будет насыщенной - разговоры, переговоры, разъезды, встречи, переписки. Только к субботе ситуация немного стабилизируется. Захочется побыть немного в одиночестве, без телефона и собеседников. И конечно же - отдохнуть.

Успех звезды обещают тем, кто работает в сфере обслуживания людей. У одиноких есть шанс встретить интересного человека и даже задуматься о чем-то более серьезном в жизни. В целом - неделя принесет мощный энергетический подъем.

Стрелец

Ваша внутренняя батарейка, которую вы зарядили еще неделю назад, не садится пока. Используйте это для завершения важных дел - на работе или дома. Можно подумать о смене сферы деятельности или переходе в другой отдел - важно, чтобы это вело к развитию.

У семейных ожидается энергичный период, много мероприятий, встреч, поездок. На выходных постарайтесь не налегать на фастфуд и вредную пищу - могут быть проблемы.

Козерог

Постарайтесь придерживаться ответственного подхода к работе и внимательно слушать начальство - есть шанс получить похвалу или прибавку к зарплате. Занимайтесь теми проектами, где результат очевиден. Если в коллективе будут ссоры - постарайтесь справиться самостоятельно и быстро.

К пятнице усталость будет зашкаливать, захочется вкусно поесть, выспаться и обнять самых близких. Чтобы не было обид - сначала отдохните, а потом думайте о романтике и любви, иначе могут быть конфликты.

Водолей

В ближайшие дни в вас проснется тяга к чистоте - мыслей, пространства. Можно навести порядок в доме, в офисе, на рабочем столе. Вам захочется создать комфортное и приятное пространство. Важными делами занимайтесь аккуратно и постепенно, не хватайтесь за все сразу.

Ситуация с финансами уляжется к концу недели. Возможна очень важная встреча для одиноких Водолеев. А семейным стоит порадовать друг друга чем-то приятным.

Рыбы

Будьте бдительнее в общении с людьми, чтобы не попасть в неприятную или авантюрную историю. Вас могут попытаться "обрабатывать" по поводу новой работы или супер навороченного проекта. Если планировали поездку - отмените или перенесите на пару дней, могут быть срывы, опоздания.

На выходных держитесь подальше от открытых бассейнов и водоемов. Порадует финансовая сфера - возможна совершенно неожиданная прибыль, которая обеспечит вас надолго.