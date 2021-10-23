Проблема с парковкой в Киеве. Как решают этот вопрос в Европе

Так, в США продолжают создавать много подземных паркингов, а на широких дорогах одну полосу часто отдают для парковки.

Всего для каждой машины в США доступно в среднем восемь парковочных мест, а парковки занимают всего до 30% площади городов.

В Европе, где города спланированы значительно плотнее, паркомест немного. Поэтому парковка там полностью платная, кроме территории рядом с собственным домом.

Чтобы решать проблему парковки, во многих европейских городах ограничивают въезд автомобилей в центр города, обеспечивают удобный общественный транспорт, строят быстрые кольцевые дороги.

Топ подходов для решения проблемы парковки в Европе

Бесплатные парковки

Они чаще всего расположены возле больниц, городских парков, студгородков и подобных мест. В центре города бесплатная парковка может быть доступна лишь жителям ближайших кварталов.

Бесплатные парковки, ограниченные временем

Подобные парковки находятся рядом с крупными торговыми центрами, рынками. Рядом со знаком парковки будет указано время, в течение которого авто может бесплатно находится на паркоместе. Талон на парковку стоит 1-2 евро и приобрести его можно в ближайшем киоске.

Платные парковки в дневное время

Такая практика распространена в центре европейских городов. Такие парковки являются платными в рабочие часы рабочей недели.

Park&Ride (перехватывающие парковки)

Они расположены на окраинах города возле остановок общественного транспорта. Водитель оставляет свой автомобиль на стоянке, которая достаточно удалена от центра, и пересаживается на общественный транспорт.

Стоимость парковки - примерно 5-10 евро за 24 часа, что дешевле чем платные парковки в центре города. Кроме низкой платы за стоянку, водитель и его пассажиры получают бесплатные или льготные билеты на проезд в общественном транспорте.