Проблема з паркуванням у Києві. Як вирішують це питання в Європі

Так, у США продовжують створювати багато підземних паркінгів, а на широких дорогах одну смугу часто віддають для паркування.

Загалом для кожної автівки в США доступно в середньому вісім паркувальних місць, а парковання займають загалом до 30% площі міст.

У Європі, де міста сплановані значно щільніше, паркомісць небагато. Тому паркування там повністю платне, окрім території поруч з власним будинком.

Щоб розв'язувати проблему паркування, в багатьох європейських містах обмежують в’їзд автомобілів у центр міста, забезпечують зручний громадський транспорт, будують швидкі кільцеві дороги.

Топ підходів для вирішення проблеми паркування у Європі

Безкоштовні парковки

Вони найчастіше розташовані біля лікарень, міських парків, студмістечок та подібних місць. У центрі міста безкоштовна парковка може бути доступна лише жителям найближчих кварталів.

Безкоштовні парковки, обмежені часом

Подібні парковки знаходяться поруч з великими торгівельними центрами, ринками. Поруч зі знаком паркування буде вказано час, протягом якого авто може безкоштовно знаходиться на паркомісці. Талон на парковку коштує 1-2 євро і придбати його можна в найближчому кіоску.

Платні парковки у денний час

Така практика поширена в центрі європейських міст. Такі парковки є платними у робочі години робочого тижня.

Park&Ride (перехоплювальні парковки)

Вони розташовані на околицях міста біля зупинок громадського транспорту. Водій залишає свій автомобіль на стоянці, яка досить віддалена від центру, і пересідає на громадський транспорт.

Вартість паркування - приблизно 5-10 євро за 24 години, що дешевше ніж платні парковки у центрі міста. Окрім низької плати за стоянку, водій та його пасажири отримують безкоштовні або пільгові квитки на проїзд у громадському транспорті.