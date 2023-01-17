Пробили чергове дно: відома російська блогерка робить фото у знищеному Маріуполі

Відомі російські блогери їдуть до Маріуполя, щоб зробити там фото. Вони позують просто на фоні знищених житлових будинків, роблячи трагедію "естетичною". Проте очевидно, що естетикою тут і не пахне. Це абсолютно цинічні дії не менш цинічного народу.
Як росіяни гуманізують знищений Маріуполь - детальніше читайте в матеріалі Styler.
Світлини зі зруйнованого міста публікували три російські блогери: Катя Снеп, Валентина Коробєйнікова та Софія Макєєва. Зробивши фото в місті, вони написали емоційні дописи про життя там. Ба більше - навіть висловили сподівання, що колись місто знову заживе.
Катя Снеп
Ювелірка та блогерка Катя Снеп навідувалася в Маріуполь декілька днів тому. Свої пафосні світлини вона підписала цитатою з пісні радянського та російського гурту "Гражданская оборона".
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Проте не всі її 120 000 читачів гідно оцінили зйомку. У коментарях її засудили ті, хто відкрито не підтримують війну Росії в Україні. Оскільки ці люди є потенційними покупцями Снеп, вона вирішила не випробовувати долю та видалила всі фото.
Цікаво, що за натхненням для створення своїх прикрас Катя часто їздить по різних закинутих місцях. Але шукати натхнення в місцях, де громадяни твоєї країни знищували мирних мешканців іншої, - це фактично ювелірні прикраси з присмаком крові.
Валентина Коробєйнікова
Співачка з TikTok також відвідала Маріуполь. Проте виправданим пошуком натхнення там і не пахне. Дівчина цілеспрямовано приїхала в "російське місто", як вона сама висловлюється.
У її профілі немає так багато світлин, як у Снеп, але вони не менш красномовно демонструють яскраву підтримку режиму Путіна.
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"Я народилася в Росії. Все життя я прожила в ній же. Своєю країною я подорожую, в ній працюю та вчусь. До політики я не відношуся. Ті, хто думають, що я виклала пост, щоб показати, які росіяни погані, - відписуйтеся", - написала пропагандистка.
Софія Макєєва
Інша блогерка з аудиторією майже 100 000 взяла на себе більш благодійну місію та розповіла своїм підписникам про труднощі життя в Маріуполі. Проте чомусь вона не згадала, що саме через Росію місто перетворилося в руїни. Натомість вона майстерно маніпулює, кажучи, що в дописі лише факти.
Вона пише, що протягом 8 років у місті не було воєнних дій, проте активно формували підрозділи. Один із місцевих розповів їй, що "на підтримку Росії не можна було сказати й слова". Блогерка не ставить запитання, а чи чекав там хтось Росію.
У підсумку Соні хочеться вірити, що "пройде кілька років, і місто знову заживе".
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Такі "туристичні поїздки" росіян варто сприймати як чергову дозу пропаганди. Вони показують зруйнований Маріуполь своїм, навіть не згадуючи, хто приніс ці руйнування.
Раніше ми розповідали, як окупанти знесли важливу історичну будівлю в Маріуполі.
Ми також повідомляли про те, як росіяни змушували маріупольських дітей їх розважати.