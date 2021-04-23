Призыв резервистов без объявления мобилизации: всплыли новые детали о законе

В Украине вступил в действие закон, позволяющий призыв резервистов на военную службу без объявления мобилизации.
Это нововведение приблизит украинскую систему воинского учета к стандартам НАТО и обеспечит потребности государства в обороне.
Кого касается новшество и все детали подписанного Владимиром Зеленским 21 апреля закона рассказал министр обороны Андрей Таран на сайте ведомства.
Так, по словам Тарана, в сжатые сроки был проведен аудит всего законодательства в сфере национальной безопасности и обороны и внесены изменения в 43 закона.
Благодаря этому совершенствуются организационно-правовые основы комплектования ВСУ высокопрофессиональным личным составом в мирное время и в особый период исключительно на добровольной основе.
Министр пояснил, что чтобы полноценно ввести новый вид военной службы, необходимо привести нормативные акты в соответствие с требованиями закона.
Кроме того, ведомство планирует продолжить работу над организацией территориальных центров комплектования и социальной поддержки - их хотят трансформировать в соответствии с новой административно-территориальной реформой.
Также планируют усовершенствовать функционирование Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с учетом его интеграции с другими государственными реестрами и введением предоставления электронных цифровых услуг гражданам Украины относительно выполнения ими воинского долга.
По словам министра, законом закладывается фундамент для дальнейшей профессионализации запаса ВСУ вследствие увеличения доли граждан, которые заключили контракты с командирами воинских частей на прохождение службы в военном резерве.
"Рассчитываем на повышение эффективности комплектования воинских частей в особый период за счет призыва на военную службу резервистов - мотивированных подготовленных воинов, имеющих боевой опыт",- заявил Таран.
В Минобороны планируют создать на портале "Дія" электронный территориальный центр комплектования (Е-ТЦК). В системе будут предоставляться электронные услуги (сервисы) гражданам по выполнению ими воинской обязанности.
В Е-ТЦК в частности будет информация из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Также там хотят предоставлять украинцам электронные услуги по выполнению ими воинской обязанности.
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