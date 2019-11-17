Призыв в армию отменяется? Что говорят и как настроены депутаты

В скором времени призыв на срочную службу будет отменен и строиться армия будет исключительно на профессиональной основе. Руководство Минобороны заявило, что над данным вопросом уже ведется работа. Об этом информирует сайт "Сегодня".

На днях министр обороны Андрей Загороднюк заявил о планах полного перехода на профессиональную армию, однако такой переход, по его мнению, должен быть постепенным.

"Позиция государства и моя персональная цель - это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - заявил Загороднюк.

Андрей Загороднюк (фото: РБК-Украина)

Отметим, что сегодня перейти полностью на профессиональную армию у Украины гораздо больше возможностей, чем это было в 2014-м. И все же, для отмены срочной службы – и так, чтобы обороноспособность страны не пострадала – указа президента недостаточно. Для создания качественно новой стратегии функционирования ВСУ нужна консолидированная работа Офиса президента, Генштаба, военных экспертов и законодательной власти. Без качественного законодательного обеспечения вопрос этот не решаем априори.

Экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко отметил: "Я отслужил срочную службу. И имею право говорить: военная служба нам, 18-летним, ничего не дала. Ну, разве что физически покрепче стали. Но для учебы - ничего, для жизни - ничего. В то же время есть молодежь, которая сознательно хочет посвятить себя военному делу. Вот таким действительно нужно давать зеленый свет и не жалеть средств на их подготовку, хорошее материальное обеспечение", - сказал Валентин Наливайченко.

К слову, первые шаги по закладке основ будущей обновленной системы обороны страны парламент намерен сделать уже в этом году.

В свою очередь, военные эксперты несколько скептично относятся к перспективе отмены срочной службы в ближайшее время.

"Думаю, поэтому в краткосрочной перспективе переход на контрактную армию маловероятен. Но дискуссию нужно вести. И, думаю, мы со временем к этому обязательно придем", – отметил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Отметим, в конце мая Рада 8 созыва приняла за основу в первом чтении законопроект №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинского долга и прохождении военной службы)". Проект после ряда неудачных попыток поддержал 231 депутат ВР.