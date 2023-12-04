Призводять до штрафів і поломок: чотири помилки, які найчастіше допускають водії взимку

Водіння взимку часто може бути небезпечним, оскільки снігопади та ожеледиця ускладнюють рух автомобіля. Експерти зібрали найпоширеніші помилки, які коять водії на дорогах взимку.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відоме британське видання Daily Mail.
Опитування показують, що 28% залишають свої автомобілі із запаленням, щоб на ранок на лобовому склі не було льоду. Цікаво, що найчастіше так роблять люди віком старше 65 років.
Найбільша небезпека полягає в тому, що так ваше авто стає фактично беззахисним для злодіїв. Крім того, на ранок акумулятор вашого авто може повністю розрядитися, тому краще не ризикувати такими експериментами.
Взимку за ніч на лобовому склі може утворитися шар льоду чи його просто засипле снігом. Проте це не причина нехтувати очищенням. Очевидно, що така безвідповідальність може призвести до аварійної ситуації чи ДТП на дорозі.
Для очищення використовуйте спеціальні прилади, які не пошкодять поверхню автівки: щітки, серветки тощо.
Номерний знак кожного авто повинно бути чітко видно всім учасникам руху, оскільки це й елемент огляду машини, і доказ у випадку правопорушення.
В Україні штрафи передбачено за такі порушення:
Якщо водій порушив одне з перерахованих правил ПДР вперше, його оштрафують на суму в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів, тобто 850 гривень.
Таку помилку скоюють не часто, але недосвідчених водіїв варто попередити. Якщо ви хочете використати гарячу воду для очищення скла від льоду, тоді приготуйте певну суму грошей для заміни лобового скла.
Потрібно розуміти, що температура скла на вулиці досить низька. І щойно ви виллєте на нього окріп, скло просто трісне. Тому знову-таки краще витратити 5-10 хвилин на підготовку автомобіля зранку, щоб безпечно дістатися до свого місця призначення.
Раніше ми розповідали, як швидко загальмувати в ожеледицю на дорозі.
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