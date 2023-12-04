Призводять до штрафів і поломок: чотири помилки, які найчастіше допускають водії взимку

Водіння взимку часто може бути небезпечним, оскільки снігопади та ожеледиця ускладнюють рух автомобіля. Експерти зібрали найпоширеніші помилки, які коять водії на дорогах взимку.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відоме британське видання Daily Mail .

Залишати авто запаленим на ніч

Опитування показують, що 28% залишають свої автомобілі із запаленням, щоб на ранок на лобовому склі не було льоду. Цікаво, що найчастіше так роблять люди віком старше 65 років.

Найбільша небезпека полягає в тому, що так ваше авто стає фактично беззахисним для злодіїв. Крім того, на ранок акумулятор вашого авто може повністю розрядитися, тому краще не ризикувати такими експериментами.

Не очищати повністю лобове скло

Взимку за ніч на лобовому склі може утворитися шар льоду чи його просто засипле снігом. Проте це не причина нехтувати очищенням. Очевидно, що така безвідповідальність може призвести до аварійної ситуації чи ДТП на дорозі.

Для очищення використовуйте спеціальні прилади, які не пошкодять поверхню автівки: щітки, серветки тощо.

Не протирати номерний знак

Номерний знак кожного авто повинно бути чітко видно всім учасникам руху, оскільки це й елемент огляду машини, і доказ у випадку правопорушення.

В Україні штрафи передбачено за такі порушення:

на автомобіль встановлено чужий номер

номерний знак не відповідає державним вимогам і зразкам

номер розмістили в невідповідному місці

на автомобілі відсутній номерний знак

номерний знак неосвітлений, перевернутий чи закритий сторонніми предметами

на номер нанесені заборонені правилами матеріали чи покриття

брудний номерний знак (неможливо розпізнати цифри та букви з відстані 20 м)

Якщо водій порушив одне з перерахованих правил ПДР вперше, його оштрафують на суму в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів, тобто 850 гривень.

Очищати скло автомобіля від льоду гарячою водою

Таку помилку скоюють не часто, але недосвідчених водіїв варто попередити. Якщо ви хочете використати гарячу воду для очищення скла від льоду, тоді приготуйте певну суму грошей для заміни лобового скла.

Потрібно розуміти, що температура скла на вулиці досить низька. І щойно ви виллєте на нього окріп, скло просто трісне. Тому знову-таки краще витратити 5-10 хвилин на підготовку автомобіля зранку, щоб безпечно дістатися до свого місця призначення.