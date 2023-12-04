Приводят к штрафам и поломкам: четыре ошибки, которые чаще всего допускают водители зимой

Вождение зимой часто может быть опасным, поскольку снегопады и гололедица затрудняют движение автомобиля. Эксперты собрали самые распространенные ошибки, которые совершают водители на дорогах зимой.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на известное британское издание Daily Mail .

Оставлять авто зажженным на ночь

Опросы показывают, что 28% оставляют свои автомобили с зажиганием, чтобы к утру на лобовом стекле не было льда. Интересно, что чаще всего так поступают люди старше 65 лет.

Самая большая опасность заключается в том, что так ваше авто становится фактически беззащитным для воров. Кроме того, к утру аккумулятор вашего авто может полностью разрядиться, поэтому лучше не рисковать такими экспериментами.

Не очищать полностью лобовое стекло

Зимой за ночь на лобовом стекле может образоваться слой льда или его просто засыплет снегом. Однако это не причина пренебрегать очищением. Очевидно, что такая безответственность может привести к аварийной ситуации или ДТП на дороге.

Для очистки используйте специальные приборы, которые не повредят поверхность автомобиля: щетки, салфетки и т. д.

Не протирать номерной знак

Номерной знак каждого авто должен быть отчетливо виден всем участникам движения, поскольку это и элемент осмотра машины, и доказательство в случае правонарушения.

В Украине штрафы предусмотрены за следующие нарушения:

на автомобиль установлен чужой номер

номерной знак не отвечает государственным требованиям и образцам

номер разместили в неподходящем месте

на автомобиле отсутствует номерной знак

номерной знак неосвещенный, перевернутый или закрытый посторонними предметами

на номер нанесены запрещенные правилами материалы или покрытия

грязный номерной знак (невозможно распознать цифры и буквы с расстояния 20 м)

Если водитель нарушил одно из перечисленных правил ПДД впервые, его оштрафуют на сумму в размере 50 не облагаемых налогом минимумов, то есть 850 гривен.

Очищать стекло автомобиля ото льда горячей водой

Такую ошибку совершают не часто, но неопытных водителей следует предупредить. Если вы хотите использовать горячую воду для очистки стекла ото льда, тогда приготовьте определенную сумму денег для замены лобового стекла.

Следует понимать, что температура стекла на улице достаточно низкая. И как только вы выльете на него кипяток, стекло просто треснет. Поэтому опять-таки лучше потратить 5-10 минут на подготовку автомобиля с утра, чтобы безопасно добраться до своего места назначения.