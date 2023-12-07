Призведе тільки до шкоди: ось від якої функції духовки варто відмовитись

Що таке функція самоочищення духовки

Більшість сучасних духовок мають функцію самоочищення, яка призначена для полегшення видалення плям і застряглої їжі. Ви просто виймаєте решітки з духовки, протираєте внутрішню частину та дверцята вологою тканиною, а потім натисніть кнопку самоочищення.

Зазвичай через годину-півтори цикл самоочищення завершується. Коли піч охолоне, у ній може залишитися білий наліт. Розчин оцту та води нанесіть на губку та виділіть ці плями.

"Духовка нагрівається до надзвичайно високих температур і миттєво спалює все дотла. Таким чином усі залишки їжі, жир і все, що є в духовці згорає, і ви зможете легко це видалити", - каже експерт.

Чи варто використовувати цю функцію

Ризик пожежі

Нещасні випадки під час приготування їжі та несправності приладів є двома головними причинами пожеж у будинках.

Коли працює функція самоочищення, то це підвищує температуру духовки до надзвичайно високих температур і таким чином вона спалює залишки їжі.

"Однак мильні температури під час самоочищення можуть становити ризик виникнення пожежі, особливо якщо в духовці є залишки їжі або жир", - додали експерти.

Пошкодження приладу

Хоча пожежа є найгіршим сценарієм, але функція самоочищення також може пошкодити вашу духовку. А це призведе до ремонту та зайвих витрат.

Також сильна температура може вплинути на ізоляцію кабельних клем та їх захисних оболонок.

Токсичні пари

Під час високих температур можуть виділятися пари із залишків їжі, олії та засобів для чищення. І це в кращому випадку може спричинити неприємні запахи, а в гіршому - погіршення стану здоров'я.

Замість використання функції самоочищення духовки є інші способи очистити. Зокрема, можна відразу прибирати розлиті речовини та крихти, щоб запобігти накопиченню стійких плям.

Під час чищення духовки миючими засобами дуже важлива вентиляція. Варто відкрити вікна або включити витяжку, щоб зменшити випаровування в кімнаті.