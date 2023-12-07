Приведет только к вреду: вот от какой функции духовки следует отказаться

Что такое функция самоочищения духовки

Большинство современных духовок имеют функцию самоочищения, предназначенную для облегчения удаления пятен и застрявшей пищи. Вы просто вынимаете решетки из духовки, протираете внутреннюю часть и дверцу влажной тканью, а затем нажмите кнопку самоочистки.

Обычно через час-полтора цикл самоочистки завершается. Когда печь охладится, в ней может остаться белый налет. Раствор уксуса и воды нанесите на губку и выделите эти пятна.

"Духовка нагревается до чрезвычайно высоких температур и мгновенно сжигает все дотла. Таким образом, все остатки пищи, жир и все, что есть в духовке сгорает, и вы сможете легко это удалить", - говорит эксперт.

Следует ли использовать эту функцию

Риск пожара

Несчастные случаи при приготовлении пищи и неисправности приборов являются двумя главными причинами пожаров в домах.

Когда работает функция самоочистки, это повышает температуру духовки до чрезвычайно высоких температур и, таким образом, она сжигает остатки пищи.

"Однако мыльные температуры при самоочистке могут представлять риск возникновения пожара, особенно если в духовке есть остатки пищи или жир", - добавили эксперты.

Повреждение прибора

Хотя пожар является наихудшим сценарием, но функция самоочистки также может повредить вашу духовку. А это приведет к ремонту и излишним расходам.

Также сильная температура может повлиять на изоляцию кабельных клемм и защитных их оболочек.

Токсичные пары

При высоких температурах могут выделяться пары из остатков пищи, масел и чистящих средств. И это в лучшем случае может вызвать неприятные запахи, а в худшем - ухудшение состояния здоровья.

Вместо использования функции самоочистки духовки есть другие способы очистки. В частности, можно сразу убирать разлитые вещества и крошки, чтобы предотвратить накопление стойких пятен.

При чистке духовки моющими средствами очень важна вентиляция. Следует открыть окна или включить вытяжку, чтобы уменьшить испарение в комнате.