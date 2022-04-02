"Признавался в большой любви": в Харькове оккупант неделю насиловал девушку, а потом убил ее мать

Люба всю жизнь прожила с мамой, последние три года она не отходила от нее, так как женщина была лежачая.

Именно из-за неходячей мамы девушка отказалась эвакуироваться из Харькова. Никто не хотел помочь вывезти маму.

"Через несколько дней, когда в их подъезде уже была дыра, в квартиру влетели 3 гниды. Людьми я их назвать не могу…Они вынесли всю пищу, которая была, и один из них остался", - рассказала волонтер.

Люба пережила насилие. В полицию дозвониться было нереально. А потом оккупант просто разбил ее телефон.

"Эта гнида насиловала Любу больше недели. А потом начал признаваться в большой любви и сказал, что хочет отправить ее подальше от войны. Люба отказалась, мол, мать больна, она ее не бросит. И тогда это дерьмо, на глазах у хрупкой девушки, пристрелило немощную женщину", - сообщила Вера Хвуст.

Любе удалось уехать из Харькова и сейчас ее направят в реабилитационный центр, позже девушка уедет заграницу.