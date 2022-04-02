"Зізнавався у великому коханні": у Харкові окупант тиждень ґвалтував дівчину, а потім вбив її матір

Люба усе життя прожила з мамою, останні три роки вона не відходила від неї, через те, що жінка була лежача.

Саме через неходячу маму дівчина відмовилася евакуюватися з Харкова. Ніхто не хотів допомогти вивезти маму.

"Через кілька днів, коли в їх під'їзді вже була діра, в квартиру влетіли 3 гниди. Людьми я їх назвати не можу...вони винесли всю їжу, яка була, і один з них залишився", - розповіла волонтер.

Люба пережила насильство. У поліцію додзвонитися було нереально. А потім окупант просто розбив її телефон.

"Ця гнида ґвалтувала Любу більше тижня. А потім почав зізнаватися у великій любові і сказав, що хоче відправити її якомога далі від війни. Люба відмовилася, мовляв, мати хвора, вона її не кине. І тоді це лайно, на очах у тендітної дівчини, пристрелило немічну жінку", - повідомила Віра Хвуст.

Любі вдалося виїхати з Харкова і зараз її направлять в реабілітаційний центр, пізніше дівчина поїде закордон.