Признаки инсульта, которые должен знать каждый: не пропустите

Инсульт – состояние, при котором закупорка останавливает приток крови к мозгу или, когда кровеносный сосуд внутри или вокруг головного мозга лопается. Такое состояние может возникнуть в любом возрасте и зачастую у пациентов накануне болезни не было даже жалоб на повышенное артериальное давление. Исследования показывают, что четверть всех инсультов случается у людей моложе 65 лет.

Самые важные признаки инсульта:

Внезапная слабость или онемение одной, или обеих сторон тела

Внезапная потеря зрения

Внезапная утрата способности говорить или воспринимать речь

Внезапное опущение лица, рук, затруднения при ходьбе

Резкая и очень сильная головная боль

Быстрая и квалифицированная медицинская помощь при таких симптомах даст шанс на восстановление здоровья и многих функций организма. Промедление может привести к параличу и даже смерти.

"Благодаря достижениям в области технологий и медицины у нас теперь есть новые методы лечения и терапии для лечения инсульта и снижения риска необратимого повреждения или смерти. Инсульт остается основной причиной серьезной хронической инвалидности, такой как паралич, проблемы с речью, проблемы с памятью и эмоциональные проблемы", - отмечает доктор медицины из Центра комплексного лечения инсульта Mayo Clinic Дэвид Миллер.