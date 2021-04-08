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Врач рассказал, как не пропустить образование тромбов во время COVID-19

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 13:57
Врач рассказал, как не пропустить образование тромбов во время COVID-19 Коллаж РБК-Украина: как не пропустить образование тромбов при COVID-19
Автор: Людмила Жукова

Для того, чтобы предотвратить образование тромбов при коронавирусе, нужно лечить хронические заболевания.

Об этом "Фактам" рассказал сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Национального военно-медицинского центра Министерства обороны Украины "Главный военный клинический госпиталь" Александр Боркивец.

"Важно лечить хронические заболевания. Многие люди считают, что таблетки — это лишняя нагрузка на организм. И препарат от давления, который надо пить регулярно, принимают лишь когда его уровень повысился. А гипертония, как и другие хронические заболевания, на фоне коронавируса может обостриться, вызвав осложнение", - сказал медик.

По словам врача, человек часто погибает не от самой коронавирусной инфекции, а от спровоцированного ею инфаркта, инсульта, гангрены нижних конечностей, почечной или дыхательной недостаточности.

Боркивец рассказал, как определить, что в сосудах образуются тромбы.

"Если это происходит в капиллярах на коже часто появляется сыпь. Через сосудистый спазм поднимается давление. А с повышением температуры капилляры могут реагировать не только расширением, но и спазмом: кожа бледная, руки и ноги холодные", - отмечает доктор.

Медик также назвал признаки артериального тромбоза. Это боль и чувство холода в ногах, онемение, бледность кожи. В таком случае человеку нужна немедленная помощь. Если в течение шести часов кровообращение не восстановить, может возникнуть необратимая ишемия нижних конечностей, гангрена и дальнейшая ампутация. Во время венозного тромбоза в ногах появляются отеки, боли и синюшность.

Как мы ранее писали, врач рассказал, нужно ли при COVID-19 принимать витамин C.

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