Эти признаки говорят об опасно низком уровне сахара в крови: к врачу нужно немедленно

При диабете уровень сахара в крови нужно постоянно контролировать. Опасными состояниями считаются те, при которых уровень сахара резко идет вверх или сильно падает вниз.
Как объяснили специалисты Diabetes UK, состояние, при котором сахар в крови падает намного ниже нормы, называется гипогликемией.
Состояние гипогликемии возникает при падении сахара в крови ниже 4 ммоль на литр. Такое состояние может возникать не только при заболевании диабетом, но и у здоровых людей.
Долгое отсутствие пищи, жидкости, сильные стрессы – все это может привести к гипогликемии. Опасное состояние развивается очень быстро и нужно знать основные симптомы, так как такое ухудшения самочувствия может вызвать кому.
"Вы можете заметить, что сердцебиение стало учащенным, а ваша кожа побледнела", - отмечают эксперты.
Если у вас ранее уже были проблемы с уровнем сахара в крови, то нужно тщательное обследование, правильное лечение и постоянный контроль. Однако эти симптомы должны вас сразу насторожить:
Также симптомы резкого падения уровня сахара могут проявляться во сне. По словам врачей, важными сигналами могут стать внезапные пробуждения по ночам, головные боли во сне, усталость и ночная потливость.
Напомним, ранее мы писали о том, что медики предупредили об опасности популярного препарата.
А также рассказывали о том, названы симптомы диабета, которые проявляются несколько раз в день, но мы этого не понимаем.