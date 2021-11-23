Ці ознаки говорять про небезпечно низький рівень цукру в крові: до лікаря потрібно негайно

Стан гіпоглікемії виникає при падінні цукру в крові нижче 4 ммоль на літр. Такий стан може виникати не тільки при захворюванні діабетом, але й у здорових людей.

Довга відсутність їжі, рідини, сильні стреси – все це може привести до гіпоглікемії. Небезпечний стан розвивається дуже швидко і потрібно знати основні симптоми, оскільки таке погіршення самопочуття може викликати кому.

Першими провісниками гіпоглікемії медики називають:

Дратівливість

Слізливість

Занепокоєння

Примхливість

Пітливість

Відчуття постійної втоми

Запаморочення

Відчуття голоду

Поколювання в губах

Відчуття тремтіння

"Ви можете помітити, що серцебиття стало прискореним, а ваша шкіра зблідла", - відзначають експерти.

Небезпечні симптоми при гіпоглікемії

Якщо у вас раніше вже були проблеми з рівнем цукру в крові, то потрібно ретельне обстеження, правильне лікування і постійний контроль. Однак ці симптоми повинні вас відразу насторожити:

Постійна слабкість

Помутніння зору

Сплутаність свідомості або труднощі з концентрацією уваги

Незвичайна поведінка

Невиразна мова

Незграбність

Відчуття сонливості

Судоми або припадки

Колапс або втрата свідомості

Також симптоми різкого падіння рівня цукру можуть проявлятися уві сні. За словами лікарів, важливими сигналами можуть стати раптові пробудження ночами, головні болі уві сні, втома і нічна пітливість.