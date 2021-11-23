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Ці ознаки говорять про небезпечно низький рівень цукру в крові: до лікаря потрібно негайно

Автор: Анна Шиканова

При діабеті рівень цукру в крові потрібно постійно контролювати. Небезпечними станами вважаються ті, при яких рівень цукру різко йде вгору або сильно падає вниз.

Як пояснили фахівці Diabetes UK, стан, при якому цукор в крові падає набагато нижче норми, називається гіпоглікемією.

Стан гіпоглікемії виникає при падінні цукру в крові нижче 4 ммоль на літр. Такий стан може виникати не тільки при захворюванні діабетом, але й у здорових людей.

Довга відсутність їжі, рідини, сильні стреси – все це може привести до гіпоглікемії. Небезпечний стан розвивається дуже швидко і потрібно знати основні симптоми, оскільки таке погіршення самопочуття може викликати кому.

Першими провісниками гіпоглікемії медики називають:

  • Дратівливість
  • Слізливість
  • Занепокоєння
  • Примхливість
  • Пітливість
  • Відчуття постійної втоми
  • Запаморочення
  • Відчуття голоду
  • Поколювання в губах
  • Відчуття тремтіння

"Ви можете помітити, що серцебиття стало прискореним, а ваша шкіра зблідла", - відзначають експерти.

Небезпечні симптоми при гіпоглікемії

Якщо у вас раніше вже були проблеми з рівнем цукру в крові, то потрібно ретельне обстеження, правильне лікування і постійний контроль. Однак ці симптоми повинні вас відразу насторожити:

  • Постійна слабкість
  • Помутніння зору
  • Сплутаність свідомості або труднощі з концентрацією уваги
  • Незвичайна поведінка
  • Невиразна мова
  • Незграбність
  • Відчуття сонливості
  • Судоми або припадки
  • Колапс або втрата свідомості

Також симптоми різкого падіння рівня цукру можуть проявлятися уві сні. За словами лікарів, важливими сигналами можуть стати раптові пробудження ночами, головні болі уві сні, втома і нічна пітливість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики попередили про небезпеку популярного препарату.

А також розповідали про те, названо симптоми діабету, які проявляються кілька разів на день, але ми цього не розуміємо.

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