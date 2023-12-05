Призначає більшість педіатрів. Лікарі назвали препарат, який ніколи не потрібно купувати

Більшість педіатрів України та й інших пострадянських країн при будь-якій нагоді та натяку на послаблення стільцю одразу прописують просто "чудо-засіб" під назвою Ніфуроксазид. Він відомий також і під іншими торговими назвами Ентерофуріл, Эксефурил, Стопдиар, Экофурил, Нифурал та деякі інші.

Чому не потрібно купувати ці ліки, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільноту "Доказові батьки" у Facebook.

Що відомо про Ніфуроксазід

Першими цей антимікробний антибактеріальний препарат, що діє безпосередньо в кишківнику, почали випускати у Франції, й саме там в 2003 році заборонили повністю використовувати в педіатрії та дуже обмежили у дорослих.

За інструкцією цей "диво засіб" повинен швидко знищувати ентеропатогенних бацил: Shigella, Eschеrichia coli, Klebsiella та інших, але жодного масштабного дослідження з цією діючою речовиною проведено не було. Натомість, препарат має купу дуже неприємних "побічок".

До них відносяться

посилення діареї

кишкові кровотечі

біль в епігастрії

нудота та блювання

гострі алергічні реакції

Зазначається, що жодний антибіотик не діє на віруси. А діарея має вірусне походження.

"А коли має місце бактеріальна кишкова інфекція, місцевого лікування ні в якому разі недостатньо, потрібен системний препарат", - зазначили медики.

За останніми науковими даними діарея легкого та середнього ступеню взагалі не потребує лікування, тільки відповідної регідратації.

Наукова спільнота FMA та перший виробник, ретельно проаналізувавши співвідношення користі (дуже сумнівної) та ризиків побічних реакцій (серйозні і високі) вирішили заборонити Ніфуроксазід для використання у дітей раннього віку та не рекомендувати у пацієнтів інших вікових груп.