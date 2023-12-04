Лихоманка у дитини, а аптеки не працюють. Лікар розказала, як діяти
Лихоманка у дитини завжди лякає батьків, але треба розуміти, що температура - це захисна реакція організму, його імунна відповідь.
Як допомогти дитині, якщо у вас немає жарознижувального, а аптека зачинена, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.
Що треба знати батькам
Якщо ви потрапили в таку ситуацію, зберігайте спокій: важливо знати, що безрецептурні жарознижувальні ліки призначені суто для комфорту дитини. Вони не вилікують хворобу чи скоротять її тяжкість чи тривалість.
У дітей дозволені для застосування тільки 2 препарата:
- Ацетамінофен (парацетамол)
- Ібупрофен
Не треба в такій ситуації давати дитині інші ліки - анальгін, німесулід, аспірин. Це може бути небезпечно.
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Ліки з більш ніж одним інгредієнтом (комбіновані): краще не давати ліки з більш ніж одним компонентом дітям віком до 6 років.
Чи потрібно дитині жарознижуюче?
Лихоманка є ознакою того, що імунна система організму виконує свою роботу, щоб боротися з інфекцією.
Крім того, є кілька речей, окрім жарознижуючих ліків, які ви можете зробити, щоб допомогти вашій дитині почуватися комфортніше:
- Важливо заохочувати дітей пити багато рідини
- Спробуйте часто давати маленькими ковтками воду, розчин для пероральної регідратаціі або навіть морозиво
- Одягніть дитину в зручний і дихаючий одяг і дайте їй ковдру, якщо у неї озноб
- Тепла ванна може бути приємною, але уникайте ванн з льодом і холодною водою. Це змусить вашу дитину тремтіти і фактично створить більше тепла
- Якщо дитина достатньо доросла, також можна використовувати жувальні таблетки або розчинні порошки
- Просто прочитайте етикетку та зверніть увагу на інструкції щодо дозування, які базуються на вазі та віці вашої дитини
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Коли звернутися за допомогою
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Більшість вірусних захворювань, що викликають лихоманку у дітей, проходять через тиждень.
Зосередьтеся на тому, як ваша дитина виглядає і поводиться, коли вона хвора: якщо у неї температура, але вона грайлива, вона, ймовірно, почуватиметься добре вдома.
Але якщо у дитини молодше 2 років температура більше 38 градусів та не спадає добу - це привід звернутися до лікаря.
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