Лихоманка у дитини, а аптеки не працюють. Лікар розказала, як діяти

Лихоманка у дитини завжди лякає батьків, але треба розуміти, що температура - це захисна реакція організму, його імунна відповідь.

Як допомогти дитині, якщо у вас немає жарознижувального, а аптека зачинена, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис в Instagram педіатра Дарини Власенко.

Що треба знати батькам

Якщо ви потрапили в таку ситуацію, зберігайте спокій: важливо знати, що безрецептурні жарознижувальні ліки призначені суто для комфорту дитини. Вони не вилікують хворобу чи скоротять її тяжкість чи тривалість.

У дітей дозволені для застосування тільки 2 препарата:

Ацетамінофен (парацетамол)

Ібупрофен

Не треба в такій ситуації давати дитині інші ліки - анальгін, німесулід, аспірин. Це може бути небезпечно.

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Ліки з більш ніж одним інгредієнтом (комбіновані): краще не давати ліки з більш ніж одним компонентом дітям віком до 6 років.

Чи потрібно дитині жарознижуюче?

Лихоманка є ознакою того, що імунна система організму виконує свою роботу, щоб боротися з інфекцією.

Крім того, є кілька речей, окрім жарознижуючих ліків, які ви можете зробити, щоб допомогти вашій дитині почуватися комфортніше:

Важливо заохочувати дітей пити багато рідини

Спробуйте часто давати маленькими ковтками воду, розчин для пероральної регідратаціі або навіть морозиво

Одягніть дитину в зручний і дихаючий одяг і дайте їй ковдру, якщо у неї озноб

Тепла ванна може бути приємною, але уникайте ванн з льодом і холодною водою. Це змусить вашу дитину тремтіти і фактично створить більше тепла

Якщо дитина достатньо доросла, також можна використовувати жувальні таблетки або розчинні порошки

Просто прочитайте етикетку та зверніть увагу на інструкції щодо дозування, які базуються на вазі та віці вашої дитини

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Коли звернутися за допомогою

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Більшість вірусних захворювань, що викликають лихоманку у дітей, проходять через тиждень.

Зосередьтеся на тому, як ваша дитина виглядає і поводиться, коли вона хвора: якщо у неї температура, але вона грайлива, вона, ймовірно, почуватиметься добре вдома.

Але якщо у дитини молодше 2 років температура більше 38 градусів та не спадає добу - це привід звернутися до лікаря.