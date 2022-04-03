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В приюте под Бородянкой спасли животных: выжили не все (видео)

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Воскресенье 03 апреля 2022 13:18
В приюте под Бородянкой спасли животных: выжили не все (видео) Украинцы освобождают животных (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы в военное время не оставляют животных умирать, а спасают их, рискуя своей жизнью. Так, после освобождения ВСУ Бородянки в Киевской области активисты спасли собак, которые оказались там заблокированы.

Об этом сообщают в сети.

Приют в Бородянке

Отмечается, что в приюте под Бородянкой из 485 животных выжило всего 150.

После освобождения села волонтеры смогли попасть в приют для животных, который больше месяца был под оккупацией. Все это время несчастные животные были закрытыми в вольерах без еды и воды.

27 животных в самом тяжелом состоянии вывезли на лечение в частные клиники.

Смотрите на видео, как животные радуются своему освобождению.

Спасение собак из брошенного питомника

Активист и инструктор-дрессировщик Андрей Долженко сообщил, что ему удалось спасти девять собак из питомника, который оказался в оккупации. Там находились собаки породы Кане-Корсо. Сейчас щенкам будут искать новый дом.

Как мы ранее сообщали, российские оккупанты расстреляли под Киевом лошадей певицы Камалии.

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