В приюте под Бородянкой спасли животных: выжили не все (видео)
Украинцы в военное время не оставляют животных умирать, а спасают их, рискуя своей жизнью. Так, после освобождения ВСУ Бородянки в Киевской области активисты спасли собак, которые оказались там заблокированы.
Об этом сообщают в сети.
Приют в Бородянке
Отмечается, что в приюте под Бородянкой из 485 животных выжило всего 150.
После освобождения села волонтеры смогли попасть в приют для животных, который больше месяца был под оккупацией. Все это время несчастные животные были закрытыми в вольерах без еды и воды.
27 животных в самом тяжелом состоянии вывезли на лечение в частные клиники.
Смотрите на видео, как животные радуются своему освобождению.
Спасение собак из брошенного питомника
Активист и инструктор-дрессировщик Андрей Долженко сообщил, что ему удалось спасти девять собак из питомника, который оказался в оккупации. Там находились собаки породы Кане-Корсо. Сейчас щенкам будут искать новый дом.
Как мы ранее сообщали, российские оккупанты расстреляли под Киевом лошадей певицы Камалии.
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