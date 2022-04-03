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У притулку під Бородянкою врятували тварин: вижили не всі (відео)

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Неділя 03 квітня 2022 13:18
У притулку під Бородянкою врятували тварин: вижили не всі (відео) Українці звільняють тварин (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Українці у воєнний час не залишають тварин помирати, а рятують їх, ризикуючи своїм життям. Так, після звільнення ЗСУ Бородянки в Київській області активісти врятували собак, які опинилися там заблоковані.

Про це повідомляють в мережі.

Притулок у Бородянці

Відзначається, що в притулку під Бородянкою з 485 тварин вижило всього 150.

Після звільнення села волонтери змогли потрапити до притулку для тварин, який більше місяця був під окупацією. Весь цей час нещасні тварини були закритими у вольєрах без їжі і води.

27 тварин у найважчому стані вивезли на лікування в приватні клініки.

Дивіться на відео, як тварини радіють своєму звільненню.

Порятунок собак з покинутого розплідника

Активіст та інструктор-дресирувальник Андрій Долженко повідомив, що йому вдалося врятувати дев'ять собак з розплідника, який опинився в окупації. Там знаходилися собаки породи Кане-Корсо. Зараз цуценятам будуть шукати новий будинок.

Як ми раніше повідомляли, російські окупанти розстріляли під Києвом коней співачки Камалії.

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