У притулку під Бородянкою врятували тварин: вижили не всі (відео)

Українці у воєнний час не залишають тварин помирати, а рятують їх, ризикуючи своїм життям. Так, після звільнення ЗСУ Бородянки в Київській області активісти врятували собак, які опинилися там заблоковані.

Про це повідомляють в мережі.

Притулок у Бородянці

Відзначається, що в притулку під Бородянкою з 485 тварин вижило всього 150.

Після звільнення села волонтери змогли потрапити до притулку для тварин, який більше місяця був під окупацією. Весь цей час нещасні тварини були закритими у вольєрах без їжі і води.

27 тварин у найважчому стані вивезли на лікування в приватні клініки.

Дивіться на відео, як тварини радіють своєму звільненню.

Порятунок собак з покинутого розплідника

Активіст та інструктор-дресирувальник Андрій Долженко повідомив, що йому вдалося врятувати дев'ять собак з розплідника, який опинився в окупації. Там знаходилися собаки породи Кане-Корсо. Зараз цуценятам будуть шукати новий будинок.