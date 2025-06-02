Не приймайте душ одразу після їжі: ось чим це загрожує здоров'ю

Чому шкідливо приймати душ одразу після їжі

За словами експерта, після їжі кров надходить до шлунка, щоб допомогти перетравити всю їжу.

Травній системі потрібно багато енергії для функціонування, але якщо ви приймаєте душ, організм "надсилає" кров до шкіри, щоб розширити кровоносні судини та допомогти регулювати температуру, і переносить весь пріоритет у шлунку, що призводить до повільного травлення, печії, тяжкості у шлунку та навіть запаморочення.

Це відбувається тому, що організм намагається регулювати свою температуру. Тому наступного разу, коли ви будете їсти велику порцію їжі, особливо зараз влітку, зачекайте від 30 до 60 хвилин, перш ніж прийняти душ.

Дослідження Гарвардського університету за 2022 рік показало, що здуття живота внаслідок надлишку газів може виникнути, якщо ви ковтаєте забагато повітря під час їжі. Якщо ви їсте занадто швидко або забагато, або навіть розмовляєте під час їжі, це може призвести до непотрібного накопичення газів, що призведе до дискомфорту в животі.

Звернення більшої уваги на те, що ви їсте, та вживання великої кількості води, може допомогти позбутися здуття живота.

Що ще не можна робити після їжі

Курити

Після їжі кров активно циркулює в травному тракті, і токсини з сигарет засвоюються ще швидше. Тому зростає ризик шлунково-кишкових захворювань, виразки, раку.

Пити чай або каву

Чай містить таніни, які перешкоджають засвоєнню заліза та інших мікроелементів. Тоді як кава може підвищити кислотність шлунка, викликаючи печію або дискомфорт.

Лягати спати або відпочивати лежачи

Якщо це зробити після їжі, то може викликати рефлюкс (закидання кислоти в стравохід), печію та здуття. В результаті погіршується травлення та збільшується ризик ожиріння.

Пити холодну воду або крижані напої

Це може спричинити звуження судин шлунка, що уповільнює травлення. Особливо не рекомендується людям із чутливим шлунком.