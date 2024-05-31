"Приїжджай захищати країну". Потап показався на тлі пальм та розлютив українців (фото)
Український репер і продюсер Потап вкотре нарвався на хейт українців. Цього разу він показався на тлі пальм і поміркував про "нові можливості" за кордоном.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.
Потап знову розлютив українців
Так, виконавець опублікував нову світлину з-за кордону і написав, що все своє життя завжди шукає нові можливості, розширює мапу робочих проєктів і географію професійної діяльності.
Також він сказав, що за останній час подолав тисячі миль.
"Робочі візити та постійна робота на студіях в США, Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Колумбії, Варшава та Лондон, робота над відеопродакшеном у Софії та Португалії", - написав репер.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Далі він зазначив, що українські представники шоубізнесу почали формувати окрему нішу у світовій сфері розваг.
Наприкінці Потап заявив, що це наш час і українці не повинні втрачати жодної можливості заявити про себе.
Схоже, саме цим і займається виконавець за кордоном, поки його колеги та земляки захищають рідну землю зі зброєю в руках.
Реакція юзерів
Українці вважають, що допис про "нові можливості і розширення географії професійної діяльності" є недоречним, адже в країні війна.
- Людяності 0, чесності теж
- Приколюєшся? Не викладай взагалі нічого
- Чим далі від батьківщини, тим більший патріотизм
- Українці, Льоша, зараз країну захищають, є*ашать на фронті. А ти щось плутаєш. Не варто ліпитися до справжніх, реальних українців.
- У перерахованих вище країнах про тебе ніхто не чув
Нещодавно ми писали, що Настю Каменських захейтили за фотошоп.
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