ua en ru
Пт, 31 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Приезжай защищать страну". Потап показался на фоне пальм и разозлил украинцев (фото)

Пятница 31 мая 2024 17:05
UA EN RU
"Приезжай защищать страну". Потап показался на фоне пальм и разозлил украинцев (фото) Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский рэпер и продюсер Потап в очередной раз нарвался на хейт украинцев. На этот раз он показался на фоне пальм и порассуждал о "новых возможностях" за границей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Потап снова разозлил украинцев

Так, исполнитель опубликовал новую фотографию из-за границы и написал, что всю свою жизнь всегда ищет новые возможности, расширяет карту рабочих проектов и географию профессиональной деятельности.

Также он сказал, что за последнее время преодолел тысячи миль.

"Рабочие визиты и постоянная работа на студиях в США, Нидерландах, Испании, Германии и Колумбии, Варшава и Лондон, работа над видеопродакшеном в Софии и Португалии", - написал рэпер.

&quot;Приезжай защищать страну&quot;. Потап показался на фоне пальм и разозлил украинцев (фото)

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Далее он отметил, что украинские представители шоубизнеса начали формировать отдельную нишу в мировой сфере развлечений.

В конце Потап заявил, что это наше время и украинцы не должны терять ни одной возможности заявить о себе.

Похоже, именно этим и занимается исполнитель за рубежом, пока его коллеги и земляки защищают родную землю с оружием в руках.

Реакция юзеров

Украинцы считают, что пост о "новых возможностях и расширении географии профессиональной деятельности" является неуместным, ведь в стране война.

  • Людяності 0, чесності теж
  • Приколюєшся? Не викладай взагалі нічого
  • Чим далі від батьківщини, тим більший патріотизм
  • Українці, Льоша, зараз країну захищають, є*ашать на фронті. А ти щось плутаєш. Не варто ліпитися до справжніх, реальних українців.
  • У перерахованих вище країнах про тебе ніхто не чув

Недавно мы писали, что Настю Каменских захейтили за фотошоп.

После этого она показала лицо без фотошопа и фильтров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Потап Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Германия разрешила использовать свое оружие для ударов по России для защиты Харькова
Германия разрешила использовать свое оружие для ударов по России для защиты Харькова