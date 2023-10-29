"Приїхала на зйомки на дві години раніше": відомі українські актори згадали курйози з переведенням годинника

У ніч на 29 жовтня в Україні перевели годинник на годину вперед . Тобто всі ми почали жити, як кажуть, за зимовим часом. У багатьох точно є пов’язані з цим курйозні спогади. То забув перевести годинник і спізнився, то приїхав занадто рано.

Аліна Кошарна, акторка серіалу "Звʼязок"

Чесно кажучи, я досі не знаю, коли саме переводять час. Чомусь ця історія завжди йде повз мене, оговтуюсь лише тоді, коли телефон сам його переводить, - каже Аліна Кошарна. - Але в мене постійно виникає параноя, чи все переведено, і чи не живу я за минулим часом (усміхається). Перевіряю сотні разів. А в ніч переходу думаю: "Так, це я сьогодні спатиму довше чи, навпаки, менше?" (сміється).

Аліна Кошарна (фото: Новий канал)

Дмитро Вівчарюк, актор серіалу "Звʼязок"

Факап, повʼязаний із переведенням годинника, стався зі мною в дитинстві. Вже й не згадаю, який це клас. Ми прокинулися, а за вікном сонечко сяє. І без усякої задньої думки почали збиратися в школу, - ділиться Діма Вівчарюк. - Але вчасно подивилися на годинник. Зʼясувалося, що батьки просто забули перевести час і самі прокинулися на годину пізніше. Тому й не повели нас у школу, бо ми запізнилися б на заняття. І завдяки цьому організувався вихідний!

Дмитро Вівчарюк (фото: Новий канал)

Віталіна Біблів, акторка серіалу "Будиночок на щастя"

Був у мене якось факап. Тоді я ще не знала, що телефони самі автоматично переводять час. Тож і я перевела на годинку назад, і смартфон перевів, – пригадує Віталіна Біблів. - Прокидаюся вранці, їду на знімальний майданчик на 8 ранку, а там зачинено. Я запитую охоронця: "А що це нікого немає?" І він мені: "Що ви хочете о 6 ранку?" (сміється). Тоді я ще дві години просиділа в павільйоні, чекаючи знімальну групу.

Віталіна Біблів (фото: Новий канал)

Поліна Фролова, акторка серіалу "Голова"

Я дуже чітко памʼятаю історію з мого четвертого класу. Тоді ми з сестрою залишилися вдома самі. Оскільки вона була старшою за мене на 8 років, їй доручили відвести мене в школу. Саме цього ранку в мене стартувала спартакіада. Це був конкурс, на який кожен клас готував виступ зі спортивним танцем, а журі визначало переможців. Ми з однокласниками мали виступати з різнокольоровими стрічками, які завʼязувалися на руку. І вчителька доручила це завдання мені як старості класу. Напередодні ввечері ми з сестрою нарізали стрічки з різних тканин. Тож усе було готово! - пригадує Поліна Фролова. – Однак зранку я розплющила очі й побачила, що спартакіада починається через 15 хвилин! Тоді ж якраз переводили годинник. Ми дуже швидко вдягнулися, вибігли з дому, і я полегшено видихнула, бо мій клас ще не виступав. Але одразу ж до мене дійшло, що я забула стрічки вдома! На те, щоб збігати по них, часу не було. І досі памʼятаю, як однокласники дивилися на мене через те, що я їх підвела. Наш клас був єдиним, який виступав без жодного реквізиту. І мені було дуже соромно.

Поліна Фролова (фото: Новий канал)