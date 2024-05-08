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"Приїде на білому коні". Оля Цибульська сказала, чи повернеться Олег Винник до України

Оля Цибульська висловилася про Олега Винника (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Деякі відомі українські артисти виїхали за кордон після початку повномасштабної війни та зникли з радарів своїх шанувальників. Одним із таких є Олег Винник.

Оля Цибульська в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) припустила, чи повернеться співак до України.

Оля Цибульська висловилася про Олега Винника

"Я не виключаю, що за років п'ять Олег Винник приїде на білому коні, скаже: "Дівчата, я скучав". Розкаже якусь історію, яка теребить кожну жіночу душу, як він плакав, як він сумнівався, але постійно заходив на сторінку кожної, читав її пости тощо", - каже співачка.

Вона наголошує, що варто адекватно оцінювати інформаційний простір і людей навколо. Однак сама Оля про це не думає та не чекає на таких колег.

"Я не чекаю на повернення тих, хто поїхав, я не слідкую за тим, що в них у житті відбувається. Чесно, мені все одно. Вони думають, як далі жити, заробляти, творити та що придумати, щоб десь комусь бути потрібними", - каже вона.

Представниця фан-клубу Валерія Барон та Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)

Де зараз Олег Винник

Довгий час співак приховував від преси та прихильників, де саме перебуває. Згодом з'ясувалося, що він у Німеччині нібито на лікуванні.

"Сьогодні це вже не така страшна хвороба і не летальна. Але якщо не звертатися до лікаря, то за рік ти залишаєшся у візку. Сьогодні не потрібно про це турбуватися, є медикаменти та ліки", - зазначив артист в інтерв'ю.

Що саме це за хвороба, Винник не сказав.

 

Нагадаємо, що раніше блогери повідомляли про наміри Олега Винника повернутися до України, проте цього поки не сталося.

А ще Оля Цибульська розповіла про свій концерт у Мар'їнці після початку війни на сході.

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Оля ЦибульськаОлег Винник