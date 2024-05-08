"Приїде на білому коні". Оля Цибульська сказала, чи повернеться Олег Винник до України

Оля Цибульська висловилася про Олега Винника

"Я не виключаю, що за років п'ять Олег Винник приїде на білому коні, скаже: "Дівчата, я скучав". Розкаже якусь історію, яка теребить кожну жіночу душу, як він плакав, як він сумнівався, але постійно заходив на сторінку кожної, читав її пости тощо", - каже співачка.

Вона наголошує, що варто адекватно оцінювати інформаційний простір і людей навколо. Однак сама Оля про це не думає та не чекає на таких колег.

"Я не чекаю на повернення тих, хто поїхав, я не слідкую за тим, що в них у житті відбувається. Чесно, мені все одно. Вони думають, як далі жити, заробляти, творити та що придумати, щоб десь комусь бути потрібними", - каже вона.

Представниця фан-клубу Валерія Барон та Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)

Де зараз Олег Винник

Довгий час співак приховував від преси та прихильників, де саме перебуває. Згодом з'ясувалося, що він у Німеччині нібито на лікуванні.

"Сьогодні це вже не така страшна хвороба і не летальна. Але якщо не звертатися до лікаря, то за рік ти залишаєшся у візку. Сьогодні не потрібно про це турбуватися, є медикаменти та ліки", - зазначив артист в інтерв'ю.

Що саме це за хвороба, Винник не сказав.