"Приедет на белом коне". Оля Цыбульская сказала, вернется ли Олег Винник в Украину

Оля Цыбульская высказалась об Олеге Виннике

"Я не исключаю, что через пять лет Олег Винник приедет на белом коне, скажет: "Девочки, я соскучился". Расскажет какую-то историю, которая теребит каждую женскую душу, как он плакал, как он сомневался, но постоянно заходил на страницу каждой, читал ее посты и тому подобное", - говорит певица.

Она отмечает, что следует адекватно оценивать информационное пространство и людей вокруг. Однако сама Оля об этом не думает и не ждет таких коллег.

"Я не жду возвращения уехавших, я не слежу за тем, что у них в жизни происходит. Честно, мне все равно. Они думают, как дальше жить, зарабатывать, творить и что придумать, чтобы где-то кому-то быть нужными", - говорит она.

Представительница фан-клуба Валерия Барон и Олег Винник (фото: instagram.com/valery_baron)

Где сейчас Олег Винник

Долгое время певец скрывал от прессы и поклонников свое место нахождения. Впоследствии выяснилось, что он в Германии будто бы на лечении.

"Сегодня это уже не такая страшная болезнь и не летальная. Но если не обращаться к врачу, то через год ты остаешься в коляске. Сегодня не нужно об этом беспокоиться, есть медикаменты и лекарства", - отметил артист в интервью.

Что это за болезнь, Винник не сказал.