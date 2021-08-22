Эти привычки вызывают преждевременное старение: перестаньте так делать немедленно

Преждевременное старение вызывает у жителей планеты панику, и люди стремятся оттянуть время увядания как можно дольше. В ход идут специальные диеты, косметика, витамины, спортивные нагрузки и даже хирургические операции. Однако врачи назвали ежедневные привычки, от которых стоит избавиться, чтобы не постареть раньше времени.

Сведите к минимуму или полностью избавьтесь в рационе от сахара

Употребление продуктов с высоким содержанием сахара – прямой путь к преждевременному старению. Кожа остается здоровой, эластичной, упругой и молодой благодаря коллагену и эластину. Согласно исследованиям дерматологов, большое количество сладких продуктов, в том числе и газированных сладких напитков, приводит к тому, что сахар связывается с аминокислотами в коллагене и эластине и вызывает повреждение клеток, тем самым усложняя восстановление этих веществ в организме.

Прекратите употреблять много алкоголя

Алкоголь, по словам ученых, заставляет организм стареть быстрее, чем любой другой продукт. Он обезвоживает кожу, вызывает воспаление по всему телу, приводит к покраснениям, припухлостям, разрывам капилляров. Женщины, которые выпивали более 8 порций алкоголя в неделю, обзаводились морщинами, припухшими глазами, воспалением капилляров в несколько раз быстрее, чем те, кто употреблял алкогольные напитки более умеренно или не пил их совсем.

Начните высыпаться и придерживайтесь режима

Во время сна организм обновляется и восстанавливается. И если сна недостаточно, то эти процессы не успевают завершиться. По словам медиков, у женщин, которые спали достаточно, восстановление кожного барьера было на 30% лучше, чем у тех женщин, которые не придерживались режима сна. Чтобы старение кожи происходило более медленно, эксперты рекомендуют спать не менее 7-9 часов в сутки.

Бросайте курить

Курение очень пагубно влияет на здоровье кожи, так как в табачном дыме содержится сотни токсинов. Они не только влияют на внешность, но и попадают в кровеносные сосуды, мешают циркуляции кислорода и полезных веществ. У курящих на пять лет ранее начинаются процессы деформации кожи – мешки под глазами, морщины на губах, складки вокруг рта, опущенные веки.

Берегите кожа от солнца

Солнечные ультрафиолетовые лучи повреждают кожу и ускоряют ее старение. Этот процесс называется фотостарением и может даже повысить риск развития рака кожи. При фотостарении на коже раньше времени появляются морщины и тонкие линии из-за изменений в структуре коллагена в глубоких слоях кожи. Также могут появиться раньше времени пигментные пятна, измениться тон кожи и начнут ломаться капилляры (звездочки). Используйте солнцезащитный крем с широким спектром зашиты от солнечных лучей.

Снижайте уровень стресса

Стрессы и постоянная нервотрепка приводят к преждевременному старению всего организма. Постоянное напряжение, по словам ученых, может вызвать сокращение теломеров, которые содержат генетическую информацию. Длина теломеров связана не только с преждевременным старением, но и с повышенным риском развития хронических заболеваний, в том числе рака и заболеваний сердца.