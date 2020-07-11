Эти привычки разрушают зубы: чистить потом бесполезно

Некоторые привычки могут разрушать наши зубы. Но мы часто не понимаем, что стало причиной кариеса, микротрещин, сколов и зубного камня. И считаем, что почистив ротовую полость дважды в день сможем защитить зубы. Стоматологи рассказали, чего нельзя делать, чтобы сохранить белоснежную улыбку во все 32.

Врачи советуют забыть об этих привычках, раз в полгода ходить к стоматологу, и тогда все будет хорошо, пишет smile4you.ru.

Курение

Эта пагубная привычка не только испортит цвет вашей улыбки. Во время вдыхания дыма выделяются токсины, которые откладываются в полости рта. Микробы и бактерии скапливаются на поверхности зубов, образуя плотную пленку, которая совсем быстро преобразуется в зубной налет, а потом и в зубной камень. А это прямая угроза целостности зубной эмали.

У курильщиков зубы и десны сильнее склонны к развитию различного рода заболеваний. Эта привычка является катализатором гингивита (воспаление десен), пародонтита (воспаление тканей, окружающих зуб). А кариесу курильщики подвержены в несколько раз чаще, как и потере зубов, впрочем.

Привычка грызть ногти

Руки человека контактируют с различными поверхностями, и поэтому под ногтями собираются бактерии. Когда вы грызете ногти, эти бактерии "перемещаются" в рот, вызывая инфекционные заболевания, раздражение и воспаления. Также эта вредная привычка может привести к микротрещинам на зубной эмали передних зубов.

Любовь к сладостям

Продукты и блюда с повышенным содержанием сахара провоцируют активное образование зубного налета на эмали, а следовательно и ее последующее разрушение. А вот употребление рыбы, молока и молочных продуктов, сыра, овощей укрепляет зубы, оздоравливает эмаль и десны.

Причем газировка с заменителями сахара ничем не лучше, говорят врачи. Нагрузка на эмаль при употреблении такого напитка колоссальная.

Цитрусовые

Содержащие кислоты продукты, особенно цитрусовые, могут разрушить вашу эмаль. Безусловно, лимоны, грейпфруты, апельсины и так далее, полезны. Но есть их нужно правильно. После употребления цитрусовых следует через полчаса прополоскать рот. Но не раньше! Ведь сочетание кислоты и компонентов зубной пасты окажут обратный - абразивный эффект на зубную эмаль.

Использование зубов не по назначению

Не стоит кичиться и открывать зубами бутылки, разгрызать скорлупу грецких орехов, твердые плоды, грызть карандаши и ручки во время работы или учебы. В таких случаях на эмали образовываются микротрещины, может развиваться неправильный прикус. Да что там, зуб можно сколоть или вовсе сломать.

Порой мы даже не замечаем, как делаем это. К примеру, мы часто спешим или ленимся и откусываем нитку при шитье, открываем зубами упаковки и так далее. Еще одна привычка - подержать зубами то, что не помещается в руках.

Зубочистки

Привычка ковыряться в зубах зубочистками по поводу и без может привести к частому травмированию десен. Да и прочистить зубочистками узкие промежутки между зубами невозможно. Пользуйтесь ими только тогда, когда кусок пищи действительно застрял между зубами.

Жесткая зубная щетка

Выбирайте щетку мягкую либо среднюю. Слишком жесткая щетина при активной чистке может травмировать эмаль. Вредит зубам и неправильная чистка зубов, из-за чего кровоточат десны и повреждаются зубы. Старайтесь делать это неторопливо, ровно и спокойно.

Семечки

Грызуны семечек рискуют получить некрасивую щербину на передних зубах. К тому же может попасться и слишком твердая семечка, которая оставит вас без части, а то и без всего зуба. Кроме того в процессе щелканья семечек зубами во рту остаются мелкие фрагменты скорлупы, травмируя десны. Если уж очень хочется семечек, покупайте или уже очищенные, или используйте для этого пальцы. А после поедания семечек не спешите чистить зубы - сначала хорошенько сполосните рот, чтобы вымыть изо рта остатки скорлупы.

Бруксизм

От привычки скрежетать зубами во сне нужно лечиться, иначе бруксизм неминуемо разрушит вашу эмаль. Бруксизм - это сокращения жевательных мышц, которые почти невозможно контролировать, обычно он возникает из-за неправильного прикуса, но реже - из-за других болезней, связанных с мышцами лица.

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