Эта привычка приводит к появлению целлюлита

Врачи назвали привычку, которая приводит к появлению целлюлита на бедрах. Причем она не касается питания или спорта, но такую ошибку допускают миллионы женщин ежедневно.

По словам специалиста в похудении из Франции, привычка скрещивать ноги во время сидения чревата не только варикозным расширением вен, но и целлюлитом на этих участках тела, пишет changeua.com.

Дело в том, что при сидении в позе нога на ногу происходит серьезная задержка лимфообращения в конечностях. Что, в свою очередь, приводит к проблеме с циркуляцией крови и к задержке вывода токсинов из организма.

Все это в итоге чревато возникновением "апельсиновой корки". Такой вид целлюлита специалисты также называют набухшим.

Но это не единственная привычка, которая может испортить ваше тело. Любовь к узким джинсам также чревата возникновением целлюлита.

Эксперты советуют чаще двигаться, чтобы предотвратить появление "апельсиновой корки". Начать следует с 30 минут ходьбы в день, больше свободного одежды и отказа от соленой пищи.

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