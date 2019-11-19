Привязал собаку к автомобилю: чиновнику грозит большой тюремный срок

В Хмельницкой области директор Государственного архива Хмельницкой области привязал собаку цепью к своему внедорожнику и так проехал с ним полтора километра, пока его не остановили местные жители. В полиции Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч.3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (Жестокое обращение с животными) по факту издевательства над собакой.

"О факте издевательства над животным в Красиловский отдел полиции сообщили свидетели происшествия, которые двигались по этой же дороге близ села Кузьмин. На место выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала правонарушение", - сообщили в пресс-службе полиции.

Также стали известны подробности этого инцидента. Чиновника с привязанной собакой заметил другой водитель, украинский военнослужащий. Он увидел окровавленного пса и кинулся догонять внедорожник. Остановил его и вызвал полицию.

"Наш солдат рассказывал, что увидел, как впереди едет машина и за ней что-то волочится. Остановил этого человека. Вызвал полицию. Они взяли у всех объяснение. Наш солдат вернулся и посмотрел путь. Там на протяжении километра были кровавые следы. Собаку забрали полицейские. Ее доставили в Красиловскую ветлечебницу", - рассказал начальник военного о ситуации.

Часть 3 статьи 299 УК Украины об обращении с животными с особой жестокостью предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Изначально было открыто производство по ч.1 ст.299, которая предусматривает более легкое наказание за такое правонарушение.

В Хмельницкой области чиновник привязал собаку к машине - комментарий полиции