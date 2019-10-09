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Ребенок не ест молочное: Комаровский дал родителям важный совет

STYLERПерсоны    09.10.2019 - 08:23
Ребенок не ест молочное: Комаровский дал родителям важный совет
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, чреват ли последствиями для ребенка отказ от молочных продуктов

Доктор Комаровский рассказал, как быть, если ребенок отказывается употреблять молоко и молочные продукты. В своем Instagram именитый педиатр опубликовал соответствующее видео, в котором докладно пояснил, стоит ли родителям бить тревогу.

По словам педиатра, особой проблемы в этом нет. Но родители, тем не менее, любыми способами пытаются накормить ребенка молочным, так как боятся, что малыш будет недополучать белок и кальций.

Ребенок не ест молочное: Комаровский дал родителям важный совет

Комаровский рассказал, что делать, если ребенок не хочет молочные продукты (фото: pxhere.com)

Комаровский советует прекратить паниковать, поскольку отсутствие молокосодержащих продуктов в рационе ребенка не является критичным.

"Огромное количество млекопитающих никогда не видят молочные продукты после окончания периода млекопитания, и себя прекрасно при этом чувствуют", - говорит педиатр.

Чтобы ребенок получал достаточное количество белка, в его рационе должны быть рыба, мясо, яйца. А кальция очень много в зеленых овощах, фруктах и в той же рыбе.

Комаровский рассказал, что делать, если ребенок не хочет молочные продукты (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

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